Eita! Ator é esfaqueado dentro de sua própria casa; saiba quem é

O ator Saif Ali Khan, um dos grandes nomes de Bollywood, foi vítima de um ataque violento dentro de sua própria residência. Aos 54 anos, ele foi surpreendido por um invasor e esfaqueado em seis partes do corpo, incluindo mãos, pescoço e costas.

Após o incidente, Saif foi levado às pressas para o hospital, onde passou por uma cirurgia de emergência. De acordo com o Deadline, seu estado de saúde é estável, e ele segue em recuperação sob cuidados médicos.

O crime aconteceu no apartamento onde o ator mora com sua esposa, Kareena Kapoor Khan. Relatos indicam que Saif se deparou com o agressor e tentou enfrentá-lo, mas acabou ferido durante a luta corporal.

As investigações iniciais apontam que o invasor não sabia que o imóvel estava ocupado no momento da invasão. A polícia acredita que o crime não foi premeditado contra o ator.

Com mais de 30 anos de carreira e um portfólio de 70 filmes, Saif Ali Khan é conhecido por seu trabalho em sucessos como O Que o Coração Deseja, A Guarda Real, Tanhaji: O Guerreiro Desconhecido e Coração Indefeso.