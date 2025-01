Ator Wang Xing é resgatado após cair em golpe de tráfico humano na Ásia

Após três dias desaparecido, o ator chinês Wang Xing foi encontrado pela polícia em Mianmar (antiga Birmânia). O resgate aconteceu no dia 7, mas só foi divulgado nesta semana.

Estrela do dorama Fox Spirit Matchmaker: Red-Moon Pact, o artista foi vítima de um esquema de tráfico humano, depois de ser atraído para a Tailândia com a promessa de participar de um teste para um novo filme.

De acordo com o Bangkok Post, Wang Xing – também conhecido como Xingxing – foi visto pela última vez na província de Tak, próxima à fronteira com Myawaddy, em Mianmar, uma região onde atuam quadrilhas especializadas nesse tipo de crime.

O golpe e a prisão dos criminosos

Ao chegar ao destino, Wang Xing percebeu que se tratava de um golpe. Ele foi mantido em cárcere por três dias, teve os cabelos raspados e foi forçado pelos criminosos a ajudar a atrair novas vítimas.

O desaparecimento foi denunciado por sua namorada, Jia, que usou as redes sociais para pedir ajuda na busca pelo ator. Wang Xing revelou que a proposta de trabalho surgiu por meio de um aplicativo de mensagens, onde um golpista se apresentou como representante de uma produtora e ofereceu um papel em um novo longa-metragem.

Nesta sexta-feira (17/1), o Ministério da Segurança do Estado da China anunciou que as polícias chinesa e tailandesa prenderam 12 suspeitos envolvidos no esquema. Segundo o órgão, as autoridades mantêm uma “repressão de alta pressão” contra fraudes que utilizam redes de telecomunicação para crimes transnacionais.