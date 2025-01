Saiba o motivo que o filho de Isabel Veloso ainda se encontra na UTI

A influenciadora Isabel Veloso dividiu com seus seguidores mais detalhes sobre a internação do filho, Arthur, que nasceu prematuro e permanece na UTI neonatal. Apesar da apreensão, ela afirmou que o bebê está bem e que sua permanência no hospital se deve apenas à necessidade de atingir o peso mínimo exigido para a alta.

Em um desabafo, Isabel explicou que Arthur não apresenta nenhum problema de saúde além da prematuridade. "Perguntaram se o Arthur tem ou teve alguma outra questão além da prematuridade. E não. Ele nasceu super bem, saudável. Eu me surpreendi muito com o Arthur. Claro que todo prematuro tem suas questões, da prematuridade. Mas o Arthur está bem, está ganhando peso. Ele só está na UTI para ganhar peso. Ele ainda não tem o peso que é protocolo do hospital para ter alta. Ele está quase lá. Ele está super bem", contou, demonstrando otimismo com a evolução do filho.

A influenciadora também relembrou o momento de angústia ao ver Arthur perder peso logo após o nascimento, algo comum em bebês prematuros. "O problema que foi angustiante para mim é que ele perdeu peso quando nasceu, mas é normal. Agora ele já se entendeu", explicou.

Mesmo compreendendo a necessidade da internação, Isabel não escondeu a dor de ter que voltar para casa sem o filho. "Ver os outros pais saindo com os nenéns do hospital e você com seu neném ali. Dá muita aflição. Por mais que você saiba que é o melhor para ele, para ganhar peso e aprender a mamar. Mas machuca. Às vezes, ouvir algumas coisas sem noção parece que gasta mais ainda. Não teria coisa melhor do que estar em casa", desabafou.

Além da preocupação com o filho, Isabel enfrenta sua própria batalha contra um câncer sem cura, e revelou que os sintomas da doença têm sido um grande desafio. "Eu estou com muita tosse, está bem difícil. Tem noites que eu não durmo de tanto que meu pulmão chia e ronca. Às vezes é difícil ter algum momento do dia em que eu consiga falar normalmente. É bem cansativo e não tem muito o que fazer", revelou.

A influenciadora segue aguardando uma decisão da Justiça para ter acesso ao medicamento necessário para seu tratamento. Enquanto isso, mantém a esperança de que logo poderá levar Arthur para casa e viver plenamente a maternidade.