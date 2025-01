Tecnologia e Saúde: Como a IA transforma a experiência do paciente

A transformação digital chegou com força ao setor de saúde suplementar no Brasil, mudando profundamente a forma como pacientes interagem com operadoras e serviços.

Mais do que ferramentas automatizadas, inteligências artificiais (IA) estão se tornando aliadas indispensáveis para um cuidado proativo, eficiente e personalizado, como exemplifica a recente implementação do Heart, IA da operadora Blue Saúde.

Empresas que apostam em tecnologia não apenas otimizam processos internos, mas também elevam a experiência do usuário a novos patamares. “As inteligências artificiais permitem personalizar o cuidado de cada paciente, garantindo agilidade e qualidade de vida”, afirma Izaias Pertrelly, CEO da Blue Saúde. Segundo ele, o Heart vai além do convencional, pois combina aprendizado de máquina e processamento de dados em tempo real para antecipar demandas e promover soluções antes mesmo que se tornem problemas.

Esse modelo disruptivo de atendimento quebra paradigmas tradicionais do setor, como a burocracia e os tempos de espera prolongados. Operadoras que investem em IA conseguem agilizar autorizações, prever necessidades clínicas e otimizar tratamentos, tudo isso com foco na segurança do paciente.

Como as IAs estão redesenhando o futuro da saúde

Além de promover eficiência, ferramentas como o Heart reconfiguram a relação entre operadora e cliente. Com um sistema proativo e adaptado às necessidades específicas de cada usuário, as IAs permitem um acompanhamento contínuo e inteligente, o que melhora significativamente a experiência geral.

Essa transformação não se limita ao paciente. Profissionais da saúde também se beneficiam de tecnologias que facilitam o acesso a informações precisas, reduzem erros operacionais e criam um ambiente de trabalho mais colaborativo.

No Brasil, o setor de saúde suplementar enfrenta desafios como custos crescentes e aumento da demanda. A inteligência artificial surge, então, como uma resposta estratégica para equilibrar eficiência operacional e personalização, promovendo um atendimento mais humanizado e tecnológico.

A adoção de tecnologias como o Heart marca o início de uma era onde saúde e inovação andam lado a lado. Operadoras que reconhecem o potencial da IA não apenas lideram o mercado, mas também estabelecem um novo padrão de cuidado, mais ágil, acessível e centrado no paciente.