Apresentadora Antônia Fontenelle prestigia posse de Donald Trump

A atriz e apresentadora Antônia Fontenelle está vivendo um momento único e marcante ao ser uma das convidadas VIP da posse de Donald Trump, nos Estados Unidos. Chegando à Capital Arena, onde acontece a cerimônia oficial, Fontenelle foi conduzida junto à sua equipe à primeira fila, local privilegiado em frente ao palco onde o presidente irá realizar o seu discurso.

Ao comentar sobre o convite, a comunicadora destacou a relevância que isso representa para sua trajetória. “Tenho amigos que trabalham diretamente com o presidente. Ele sabe que tenho milhares de seguidores brasileiros que moram na América e são eleitores dele. Me sinto valorizada pelo meu trabalho como comunicadora.”

Antônia não escondeu sua emoção ao vivenciar este momento histórico. “A América é o coração do mundo. Participar de um evento como este é de extrema importância profissionalmente e, pessoalmente, imensamente satisfatório. Vejo que estou no caminho certo, porque respeito a gente conquista, não está à venda na prateleira.”

A apresentadora ressaltou ainda a atmosfera do evento, que descreveu como “maravilhosa”, destacando o público presente. Para ela, estar na lista VIP é uma grande vitória pessoal. “Para quem saiu do sertão do Piaui, estar hoje na lista VIP da posse do Presidente dos Estados Unidos é uma grande conquista.”

Por fim, Fontenelle expressou esperança no futuro do país. “Espero que o Trump resgate a América”, afirmou com convicção, encerrando com uma mensagem de otimismo e determinação que reflete sua própria história.