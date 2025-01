Laís Biz é eleita ‘Musa do Verão 2025’ e estrela capa de revista

A modelo Laís Biz, 24 anos, acaba de ser eleita a ‘Musa do Verão 2025’ pela revista SpicyFire. A loira é a primeira capa de 2025 da publicação que completa 10 anos. As fotos são assinadas por Ricardo Sakai e foram produzidas em uma mansão no interior de São Paulo, com direito a sol, calor, piscina e muita atitude.



“É um ensaio artístico, mas cheio de atitude, sem censura, mostrando tudo. A ideia era resgatar os ensaios históricos, onde as mulheres realmente se entregavam e tinham um estilo de verdade. É um ensaio mais revelador. Já posei nua uma vez, mas o estilo agora é totalmente diferente. Estou mais madura. E meu shape está renovado, estou mais gostosa (risos)”.





Para o ensaio, Laís se inspirou em famosas como Deborah Secco, Juliana Paes, Paolla Oliveira, Cléo Pires e Juju Salimeni. Todas já posaram para revistas masculinas e estamparam beleza, estilo e muita atitude nas fotos. Assim como elas, a modelo quer fazer história com sua capa da SpicyFire e chegar no ranking das mais vendidas.



Ao contrário de outras personalidades, Laís valoriza sua nudez inédita. Ela não tem plataformas adultas e diz que não pensa em se lançar nelas. Em nova fase, a loira aposta cada vez mais na carreira de modelo fotográfica e influencer. “Os sites adultos não fazem meu estilo, não penso nisso. Já o ensaio para a revista é diferente. Tem glamour, elegância e é zero vulgar”.



Assim como outras famosas, Laís se lançou em concursos de beleza, ganhou visibilidade e chamou a atenção da revista, que a convidou para a edição especial de verão. Ela já ostenta dois títulos: o de Musa do Brasileirão pelo time de Londrina e o Musa da Copa do Mundo.



Celebrando 10 anos, a revista SpicyFire já se posiciona como um sucesso no mercado, idealizada por seu CEO Hiury Bonato. Nesse período, a publicação já revelou muitas modelos e tirou a roupa de outras tantas famosas como as ex-BBBs Fani Pacheco e Ariadna Arantes.