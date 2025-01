Halessia "transforma" ex BBB Kerline em novo vídeo viral do Instagram

A influenciadora Halessia, conhecida por por criar conteúdos que inspiram e conectam, lançou uma nova temporada de seu quadro “Nova Versão”. Com uma proposta especial, essa etapa será inteiramente dedicada a ex-BBBs, trazendo histórias e transformações impactantes de visual para o público.

“Eu criei uma nova temporada, que agora vai ser apenas com ex-BBBs. Os próximos convidados todos serão ex-BBBs participando. Para estrear, chamei a Kerline, que foi uma das primeiras eliminadas mais icônicas do BBB. E no próximo episódio vai ser o Serginho. Já temos também um nome muito especial para os próximos episódios : o Gil do Vigor! Não sabemos em qual momento da temporada ainda, mas o ex bbb já aceitou o convite para participar da temporada.

Os episódios serão exibidos todo domingo no perfil do Instagram da @halessia e versão estendida no perfil da drag no TikTok, às 18h, trazendo entretenimento, nostalgia e um mergulho nas trajetórias dos ex-participantes enquanto a atual edição do BBB está no ar.

“Essa nova temporada é uma oportunidade de celebrar histórias incríveis, momentos divertidos e babados fortes. Vou passar os próximos episódios com vários BBBs e mal posso esperar para dividir essas transformações com vocês”, completa Halessia.