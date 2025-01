Alice Leite vive Mia, protagonista em "O Dia em que a Minha Vida Mudou" no Canal Gloob

Alice Leite interpreta Mia em “O Dia em que a Minha Vida Mudou“, uma série que rapidamente conquistou a liderança de audiência entre crianças de 4 a 11 anos. Esta série, produzida pelo Canal Gloob, marcou a estreia de Alice como protagonista, um papel que ela abraçou com muita dedicação.

A atriz compartilhou detalhes sobre sua preparação intensa para viver Mia, uma pré-adolescente que enfrenta os desafios da transição para a adolescência. “Dediquei vários dias para me preparar, mergulhando na personagem para que minha interpretação refletisse sua essência. Adicionei um pouquinho do meu jeito e como me imaginava sendo a Mia. Decorei muitos textos e recebi apoio total da direção, com leituras e ensaios para capturar a agitação da Mia, que fala muito e tudo super rápido.”

Com o sucesso da série, Alice espera continuar explorando Mia em futuros projetos, além de se aprofundar em seus estudos com cursos e preparações adicionais. A jovem atriz demonstra um comprometimento notável com sua carreira e promete trazer ainda mais desempenhos memoráveis no futuro.