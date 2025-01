Jeyce Rosa brilha em desfile da Louis Vuitton em Paris

A fashionista e empresária brasileira Jeyce Rosa foi um dos destaques do desfile da Louis Vuitton, realizado na última terça-feira (21), marcando a abertura da Semana de Moda Masculina de Paris. O evento aconteceu no icônico Museu do Louvre, local que já foi palco de grandes momentos da moda mundial.

Morando na França, Jeyce escolheu um look inteiramente da grife francesa para a ocasião e antecipou o visual com um toque poético: “Terei um look cinzento, como está Paris hoje!”, disse, em referência ao clima da cidade.

Sobre sua presença no evento, ela ressaltou o orgulho de levar o Brasil ao cenário internacional. “Pra mim, é um prazer imenso representar o Brasil enquanto empresária e investidora na França, diferente de tantas personalidades que hoje visam futilidades e crescimento a qualquer custo”, destacou.

A participação de Jeyce reafirma sua posição como uma figura influente no mercado de luxo europeu, unindo elegância, autenticidade e uma visão empreendedora que ultrapassa fronteiras.