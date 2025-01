Empresário Pierre Cugnier de BC bate recorde histórico de R$ 300 milhões em VGV

O empresário Pierre Cugnier, CEO da PR Consultor Imobiliário, ganha destaque em um dos mercados mais desafiadores: o internacional. Em 2024, atuou durante a 4ª Imersão Dubai, ao lado de Eduardo Acioli. “Dubai foi uma oportunidade de, além de ensinar, aprender com outros especialistas. Um bom profissional precisa entender como o mercado funciona em todos os âmbitos, para estar sempre um passo à frente”, afirma Pierre Cugnier.

O mercado imobiliário de Balneário Camboriú tem atraído olhares do mundo inteiro. Reconhecida por seus empreendimentos de alto padrão e pela valorização constante dos imóveis, a cidade se tornou referência no segmento de luxo no Brasil. Nesse contexto de crescimento, Pierre Cugnier, CEO da PR Consultor Executivo, afirma: “Meu lucro é consequência dos meus atos; o universo conspira a favor de quem conspira a favor do universo.”

Com uma trajetória de 18 anos, o empresário expressa autenticidade ao afirmar que, neste meio, “o seu estilo é o seu cartão de visitas”, e explica que o segredo para o sucesso está em criar estratégias personalizadas e manter um relacionamento próximo com os clientes. “Cada cliente tem uma visão única do que deseja, e o meu trabalho é alinhar essa visão com resultados eficientes, sendo uma delas a formula que garante ótimos resultados , Famoso ciclo continuo ”, acrescenta Cugnier. Sua metodologia tem dado frutos: em 2024, ele alcançou a marca histórica de R$ 300 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV), consolidando-se como uma referência nacional e internacional no mercado de imóveis de luxo.





Sua carreira emerge de uma sucessão de conquistas, entre 2007 a 2010 criou uma estratégia que vendeu 45 imóveis, de 2010 e 2014 atuou nas principais construtoras locais obtendo destaque, reconhecimento e premiações pelo desempenho, compromisso e principalmente resultados extraordinários. “Trabalhar com grandes empresas me ajudou a aprimorar e melhorar as minhas técnicas que me fez perceber a grande importância de estar inovando constantemente em um setor tão competitivo”, destaca o empresário.

Em 2016, ele conquistou novos horizontes ao palestrar em Maceió, reunindo mais de 350 pessoas para compartilhar suas experiências em vendas e marketing. Segundo ele, “foi um marco na minha carreira, pois percebi que não estava apenas vendendo imóveis, mas também inspirando outras pessoas a transformarem seus negócios.”

Hoje, ele celebra seu recorde de VGV e se prepara para novos desafios, como sua participação na Imersão Balneário Camboriú, maior evento imobiliário do Brasil, programado para fevereiro de 2025.

O empresário destaca que a PR Consultor Executivo, fundada por ele, se tornou uma central de negócios voltada para maximizar o valor dos ativos dos clientes, com serviços de alto padrão e acrescenta “Não me qualifico com que é normal, eu vim aqui para ser fenomenal”, diz ele.

Com plena convicção modela seu destino no mantra que ele mesmo criou “Eu quero, eu posso, eu consigo, eu realizo são atrelados, fé, foco, força, e muita determinação”

Eu amo o que eu faço, e a busca pelo conhecimento tem que ser continua, meu foco é manter a carteira de clientes investidores ativo, proporcionando as melhores oportunidades de investimentos com as melhores TIR, Minha filosofia de trabalho é pautada pelo compromisso e obtenção de resultados efetivos e céleres", conclui Pierre Cugnier.

Pierre Cugnier / Foto / Acervo