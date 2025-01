Josi Oliveira fala de estreia em SP e dá spoiler de fantasia

O Carnaval de São Paulo ganha um brilho especial em 2025 com a estreia da empresária e atriz Josi Oliveira como musa da Colorado do Brás, escola do grupo especial. A loira diz que aderiu à uma dieta radical, zero álcool e zero carboidrato, e dá spoiler da sua fantasia, que será ousada e conceitual.

“É cravejada com lascas de ouro, toda dourada e com penas na cabeça. É uma fantasia sensual, mas na medida, nada exagerado. Vou fugir do escandaloso (risos), apostar no luxo e no brilho. O ateliê recriou o look que a Paolla Oliveira usou no ano passado no Rio de Janeiro”, diz.

Aliás, a atriz é a sua grande inspiração no Carnaval. “A Paolla exalta a beleza natural, a autenticidade e a essência da mulher brasileira. É assim que quero ser vista. Não sou de exagerar em procedimentos e cirurgias. Me identifico muito com ela nesse ponto”.

Para a estreia, Josi investe em uma preparação física intensa, mostrando que o Carnaval é muito mais do que uma festa: é também dedicação e disciplina. "Estou vivendo um sonho! Ser musa é uma responsabilidade enorme e quero estar na minha melhor forma. A dieta agora é zero carbo, muito restrita mesmo. Só alimentos naturais, frescos e saudáveis. Nada de exageros”.

Com uma rotina de treinos diários que combina musculação, corrida e aulas de samba, Josi precisa aguentar o ritmo intenso da avenida. “O foco agora é aumentar o condicionamento físico e ganhar fôlego. Não penso só no corpo, na aparência, mas aguentar o pique e sambar do começo ao fim”.

A rotina de cuidados com o corpo também inclui tratamentos estéticos, como hidratação da pele, drenagens linfáticas e acompanhamento dermatológico, além de skin care especial. Afinal, Josi é dona de uma marca de cosméticos. “Somos especialistas em beleza facial e estou testando a nova linha, trazendo ainda mais novidades para as mulheres”, anuncia.

Fotos: Wellington Moura / Eduardo Graboski / Divulgação