DJ Topo se apresenta pela primeira vez no Planeta Atlântida

Dono das MTGs mais amadas do Brasil, DJ Topo, está confirmado na 28ª edição do Planeta Atlântida, que acontece no Rio Grande do Sul. O artista se apresentará no primeiro dia do festival, ao lado de grandes nomes como Anitta e Ana Castela. O evento, que reúne os mais renomados artistas do país, começa em 31 de janeiro e será realizado na sede campestre da SABA, localizada na Avenida Interbalneários, nº 413, no Balneário de Atlântida, em Xangri-Lá.

Após a apresentação épica no Rock in Rio, DJ Topo levará sua turnê "My Universe" para o Planeta Atlântida, considerado um dos maiores festivais do país, mas dessa vez com um diferencial: sua equipe de dançarinos estará presente, misturando música, arte e tecnologia. Com um investimento de R$ 1 milhão, o show utiliza conteúdos em 4D desenvolvidos em plataformas gamers, criando uma experiência imersiva com elementos como ursos e tartarugas que ganham vida nos telões de LED.Um dos momentos mais marcantes será a projeção de hologramas de Seu Jorge e de Pedro Sampaio, que interagem com Topo no palco.

"Estar no Planeta Atlântida é a realização de mais um sonho! Após tantas conquistas em 2024, mal posso esperar para iniciar este novo ano levando essa energia para o palco do festival, que é considerado um dos maiores do sul do país. Estamos preparando tudo para ser uma experiência inesquecível! Preparem-se, porque estou chegando com tudo!", afirma o paulistano.

Com mais de 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify, DJ Topo é um dos maiores nomes do funk nacional, conhecido por seus sucessos milionários como "MTG Quem Não Quer Sou Eu" com Seu Jorge, "MTG Passa Passa Pra Eu Sarrar" e "MTG Na Imaginação" com MC Livinho”, além de "Comemoração" com MC J Mito e "Pedrin"

com Pedro Sampaio. Em sua setlist de peso, o DJ promete trazer os maiores hits de sua carreira, incluindo faixas que somam centenas de milhões de reproduções. Além disso, seu projeto "TOPO SESSIONS", com colaborações de peso, acumula quase 1bilhão de plays no Spotify, consolidando ainda mais sua posição de destaque na cena musical.