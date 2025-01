Wenny se apresenta em Brasília no "Bloco da Baguncinha Gostosa"

Wenny, apontada como uma das grandes promessas do pop em 2025, chega a Brasília no dia 15 de fevereiro para o Grande Bloco da Baguncinha Gostosa. A artista, que já acumula mais de 1 milhão de streams com o sucesso "Checkpoint", promete um espetáculo repleto de referências ao universo pop, inspirado em nomes como Lady Gaga.

A apresentação faz parte da turnê que Wenny iniciou recentemente e já passou pelo Rio de Janeiro, onde reuniu uma legião de fãs. O hit "Checkpoint", carro-chefe da cantora, foi destaque nos shows, celebrando a marca de 1 milhão de reproduções. Além disso, Wenny aproveitou para agradecer o apoio da comunidade LGBTQIAPN+, que ela considera essencial para sua trajetória. "Minha gratidão eterna à minha comunidade, que sempre me acolheu com tanto amor. Muito obrigada a todos que estão me acompanhando e espalhando Checkpoint por aí", declarou.

Outro motivo de celebração é o novo álbum da artista, previsto para o segundo semestre de 2025. O projeto, produzido por Umberto Tavares, já tem três faixas gravadas epromete trazer ainda mais personalidade ao som de Wenny. "2025 já começou bem agitado pra mim. Esse álbum é um sonho que está ganhando forma, e eu mal posso esperar pra mostrar tudo pra vocês", contou.