Miss SP, Milla Vieira reflete sobre as redes sociais

Modelo, influenciadora, Miss São Paulo e inspiração para milhares de jovens, Milla Vieira compartilhou reflexões sobre sua trajetória e os desafios de navegar pelas redes sociais. Negra, bem-sucedida e em evidência, ela usa sua visibilidade para inspirar outras pessoas, especialmente mulheres negras, a ocuparem seus espaços e superarem barreiras.

“Hoje, independente da carreira, usar as redes sociais como plataforma de divulgação é fundamental. Para mim, foi uma ferramenta importante para ampliar meu alcance como modelo e divulgar meu projeto social voltado à saúde mental”, explica Milla. Apesar disso, ela reconhece que a exposição tem seus desafios. “O simples fato de eu ser uma mulher negra, bem-sucedida, incomoda algumas pessoas. Vivemos em uma bolha estrutural onde, para alguns, mulheres como eu só podem ir até certo ponto na sociedade.”

Ao falar sobre os haters, a Miss São Paulo revela que já enfrentou situações difíceis no início da carreira. “Foi um susto, depois vieram o medo e a ansiedade. Hoje, não me importo mais. Se você parar para pensar, que tipo de pessoa dedica seu tempo para atacar outra? Hate faz parte da internet, mas também movimenta o algoritmo e gera visibilidade. Eu prefiro focar no meu trabalho e no que realmente importa.”

Sobre saúde mental, Milla acredita que o segredo está na autorreflexão. “É importante observar o que consumimos e como nos sentimos. Se percebermos que as redes estão trazendo mais sentimentos ruins do que bons, talvez seja hora de dar um tempo.” Ela ainda reforça a importância de valorizar as próprias conquistas. “Saber quem você é e reconhecer cada vitória é fundamental.”

A influenciadora também usa sua plataforma para empoderar e inspirar jovens negras. “Mostro minha realidade, meus dias bons e ruins, meus medos e minha história. Quero que as pessoas vejam que trabalhar duro e acreditar nos próprios sonhos pode levar a conquistas incríveis. Nós merecemos!”

Para quem está começando a construir uma presença digital, Milla deixa um conselho valioso: “Quanto mais você se destacar, mais será alvo de críticas. Mas as pessoas sempre vão falar, então foque nos seus sonhos. Que nada nem ninguém te faça duvidar de quem você é e do bem que você faz.”

Com palavras cheias de força e determinação, Milla Vieira segue sendo um exemplo de coragem, superação e inspiração para quem a acompanha.