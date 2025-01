Lhays Macedo dá voz à vilã em animação estrelada por Heloísa Perissé

Prevista para estrear nos cinemas no dia 20 de fevereiro, a animação ‘Deu Preguiça’ terá Heloísa Perissé e Tontom emprestando suas vozes para as protagonistas e mocinhas do filme que, assim como as duas, são mãe e filha. Para rivalizar com a dupla, Lhays Macedo dublará a vilã do longa, Dotti, que deu trabalho para dubladora.

“A personagem, no original, tem um timbre vocal muito grave, então a minha escalação não é um lugar comum para esse perfil. Foi um desafio incrível, não só para me adequar ao grave da voz, como também para dar o tom vilanesco e debochado que a personagem pede. Costumo dublar vilãs que são mais engraçadas geralmente, essa também pode estar nessa categoria. Cada uma tem seu lugar no meu coração”, conta.

O longa acompanha a história de uma família de preguiças que adora levar a vida no seu ritmo calmo e sossegado. Mas, após uma tempestade destruir a casa deles, eles precisam se mudar para a agitada cidade grande – um lugar bem diferente do que estão acostumados. Guiados pela liderança de Gabriella (Heloísa Perissé) e pela empolgação da jovem Laura (Tontom), a filha mais nova, eles levam consigo o velho food truck da família e um precioso livro de receitas, determinados a manter suas tradições enquanto tentam se adaptar ao ritmo acelerado da cidade grande. Porém, nem tudo será fácil. Uma ambiciosa empresária de uma rede de fast food, Dotti, está de olho nas receitas da família e planeja usá-las para salvar seu próprio negócio.

Mãe há quase 2 meses, Lhays ficou feliz quando soube que Heloísa e Tontom estariam juntas no mesmo projeto e sonha poder repetir isso com a filha no futuro: “Foi bem legal saber que elas também estariam na dublagem desse filme. É uma proposta bacana de ver mãe e filha dublando juntas. Agora que sou mãe, espero poder viver isso com minha filha também um dia”. A influenciadora também está com a expectativa alta para a estreia: “Estou muito animada para o lançamento desse filme, um trabalho que com certeza será inesquecível para mim”.