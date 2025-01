Melissa e Milena gravam primeiro DVD, Transição, nesta terça-feira (28), em Cajamar

Nesta terça-feira (28), a cidade de Cajamar será palco de um momento histórico na música sertaneja: a gravação do primeiro DVD da dupla Melissa e Milena. Intitulado Transição, o projeto celebra as transformações vividas pelas jovens cantoras, que prometem emocionar o público com um repertório inédito e participações especiais de grandes nomes, como Paula Mattos, Loubet, Cristina, e Lucas Torneze.

O título Transição simboliza mudanças marcantes na trajetória da dupla. Melissa, a irmã mais velha, completa 18 anos, enquanto ambas deixam o estilo agro para abraçar de vez o sertanejo. Após o sucesso de “Surra de Saudade”, Melissa e Milena se revezarão na primeira voz ao longo do projeto, evidenciando versatilidade e maturidade artística.

Com apresentação de Everton Neguinho, o evento também promete surpresas ainda não divulgadas. Para os fãs que desejam cantar junto, as guias das músicas inéditas já estão disponíveis no Instagram oficial da dupla.

“Ah, é um sonho sendo realizado! Estamos muito felizes com todo esse projeto. É algo que a gente nem imaginava que ficaria tão bonito assim. Está até mais bonito do que imaginávamos! Está tudo muito lindo, do jeitinho que planejamos. Está perfeito. A ansiedade está a mil, já é amanhã, e o coração já está batendo mais forte. É aquela correria, né? Arruma uma coisa aqui, outra ali, e a ansiedade só aumenta. Mas estamos nos preparando para que tudo saia exatamente como planejamos. Vai ser lindo!”, celebra Melissa.

“Nossa, estou muito ansiosa para esse DVD! Meu coração está a mil. Tenho certeza de que vai ser tudo perfeito, porque já está tudo perfeito! Estou muito animada também para conhecer os participantes, já que ainda não tivemos a chance de vê-los, né? Por enquanto, só encontramos o Loubet. Então, estou muito, muito ansiosa para conhecer todos eles. Tenho certeza de que as músicas vão ficar maravilhosas. Vai estar tudo perfeito!”, comemora Milena.

Transição marca um novo capítulo na carreira de Melissa e Milena, consolidando sua autenticidade e talento no cenário sertanejo, enquanto emocionam o público com sua evolução pessoal e artística.