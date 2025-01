Gloria Groove atinge marca histórica e ultrapassa 100 milhões de views

Gloria Groove acaba de alcançar mais um marco histórico na música brasileira. Com o sucesso de “Nosso Primeiro Beijo”, que ultrapassou 100 milhões de visualizações no YouTube, a artista entra para a impressionante lista de brasileiros que alcançaram a marca.

Os números impressionam e mostram o impacto de Gloria no cenário musical. Entre os maiores sucessos estão “A Queda” (210 milhões), “Bumbum de Ouro” (160 milhões), “Vermelho” (110 milhões), “Bonekinha” (102 milhões), “Coisa Boa” (102 milhões) e, agora, “Nosso Primeiro Beijo” (100 milhões). O feito posiciona Gloria entre as principais artistas brasileiras globais, consolidando sua relevância no cenário da música atual.

E Gloria não para! Na última quinta-feira, 23, a artista presenteou os fãs com o lançamento do DVD completo do projeto “Serenata da GG – Vol. 2 (Ao Vivo)” em seu canal no YouTube. O trabalho contou com colaborações de grandes nomes como Alcione, Thiaguinho, Mumuzinho, Ferrugem e Belo. Hits como “Nosso Primeiro Beijo” não só conquistaram o público como também emplacaram no Top 50 do Spotify, reafirmando o sucesso da nova fase da artista.