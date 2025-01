Camila Pudim conquista 600 milhões de visualizações em trend viral

O fenômeno "Asoka Makeup", de Camila Pudim, continua a impressionar! Lançado em abril de 2024, o vídeo, que se tornou o mais assistido da história do TikTok no Brasil e um dos 10 mais vistos de todos os tempos na plataforma global, recentemente bateu 600 milhões de visualizações!

No ano passado, o sucesso garantiu a Camila o prêmio de “Vídeo do Ano” no TikTok Awards 2024, consolidando ainda mais seu nome entre as maiores criadoras de conteúdo do Brasil. A produção viral, que combina uma técnica impecável de maquiagem e transições criativas, não só virou um fenômeno cultural, mas também colocou Camila Pudim como a única brasileira na lista dos 10 vídeos mais assistidos da história do TikTok. Um feito inédito que reafirma o impacto da influenciadora no universo digital.

Com 25,4 milhões de seguidores no TikTok e 6,2 milhões no Instagram, Camila é reconhecida por sua habilidade em captar tendências e transformar temas populares em conteúdos virais. Seu trabalho também a consolidou como uma das maiores potências do trade marketing digital, com parcerias com grandes marcas de diversos segmentos, como Avon, Globoplay, Fanta, La Roche, Oreo, Magazine Luiza, entre muitas outras.