O renomado médico Dr. Ivan Rollemberg, conhecido como o “médico querido dos famosos”, desembarcou no Rio de Janeiro em fevereiro para mais uma edição de sua aclamada “Tour da Beleza”. Nos dias 24, 25, 26 e 27, a partir das 14h, o especialista atenderá na unidade da Human Clinic, localizada na Barra da Tijuca, oferecendo descontos exclusivos e inovadores.



Conexão entre beleza e inovação



Todos os meses, Dr. Ivan realiza seu “Tour da Beleza”, visitando diferentes cidades e estados para oferecer atendimentos personalizados. Além das consultas, o evento promove networking com autoridades e profissionais da área. A agenda no Rio de Janeiro promete movimentar a cidade às vésperas do Carnaval, uma oportunidade única para quem deseja se preparar para a festa mais aguardada do ano.



A história do médico das estrelas



Aos 37 anos, Dr. Ivan é a quinta geração de uma linhagem de médicos, descendente de um pioneiro da medicina brasileira cuja trajetória remonta à época do Imperador Dom Pedro II. Com mais de 35 mil pacientes atendidos, ele transformou vidas ao resgatar a autoestima de seus clientes. Além disso, é o fundador da Human Clinic, uma rede que, em apenas cinco anos, se expandiu para seis unidades, simbolizando a sua dedicação à inovação e à excelência e Dr Ivan é Pioneiro no “FIOS” desde 2018 referência I Thread.



Clínica Humana: excelência no Rio de Janeiro



A unidade da Clínica Humana na Barra da Tijuca é um espaço de excelência em tratamentos estéticos. Com uma infraestrutura moderna e equipe altamente evoluída, a clínica é um marco de referência para quem busca o que está mais avançado no mercado da beleza.



Destaque da Tour: “Técnica BBBlift”



Entre os tratamentos realizados pelo Dr. Ivan, o BBBlift é um dos mais procurados. Essa minimamente invasiva permite resultados rápidos e naturais, sendo ideal para quem deseja renovar sua aparência de forma prática e segura. Com foco em elevar e modelar áreas do corpo, o procedimento tem conquistado pacientes por sua eficácia.



Mais do que estética, uma experiência transformadora



Um “Tour da Beleza” do Dr. Ivan é uma combinação de ciência, arte e conexão humana. Celebridades, influenciadores e profissionais de destaque já experimentaram essa abordagem diferenciada, que tem talento médico e empatia.



Dr. Ivan Rollemberg (foto: Dr. Ivan Rollemberg)



Prepare-se para o Carnaval com a confiança de estar nas mãos de um dos médicos mais respeitados do país!