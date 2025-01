Boali anuncia aquisição da Tasty

Imagine um movimento que une inovação, sabor e propósito para transformar hábitos alimentares no Brasil. Foi com essa visão que a Boali, maior rede de alimentação saudável do país, anunciou na última sexta-feira (17), a aquisição da curitibana Tasty, referência em autenticidade e experiência no setor.

Mais do que um marco de expansão, essa parceria é um encontro de valores e sonhos compartilhados. “A compra da Tasty pela Boali é muito mais do que uma transação de negócios. É a concretização de uma visão compartilhada: criar um ecossistema que vai além de produtos e serviços, inspirando transformações reais no mercado e na vida das pessoas”, destacou Rodrigo Barros, CEO e fundador da Boali.

Com a integração das sete unidades da Tasty, a Boali desembarca no Paraná, ampliando sua presença para mais de 115 lojas no Brasil. A Tasty, que conquistou o público curitibano ao longo de uma década, seguirá operando com sua identidade, mas agora com o suporte e a força de um grupo nacional.

*De Curitiba para o Brasil: um propósito que ganha escala*

Fundada em 2014, a Tasty sempre se destacou por ir além do prato, oferecendo conexão e experiências únicas aos clientes. Agora, sob o guarda-chuva da Boali, a marca encontra novos horizontes para crescer e impactar ainda mais vidas.

“Essa parceria é um reconhecimento do trabalho relevante que fizemos até aqui. Mostra que, mesmo com atuação local, conseguimos impactar o cenário nacional de forma significativa. E podem ter certeza: as lojas Tasty seguem de portas abertas e vamos continuar entregando o melhor para os nossos clientes e franqueados, agora com ainda mais força e sonhos maiores”, afirmou Patrícia Lion, cofundadora da Tasty.

Além da expansão territorial, a aquisição reforça o compromisso da Boali com inovação. Os fundadores da Tasty, Patrícia Lion e Rodrigo Pasinato, passam a integrar a gestão da Boali, trazendo sua expertise para fortalecer ainda mais o propósito da rede.

“Estamos trazendo mais brilho e energia para o nosso sonho de BOALIZAR o Brasil”, celebrou Rodrigo Barros, que vê na aquisição um salto para consolidar a liderança no mercado de alimentação saudável, cada vez mais competitivo e em ascensão.

*O impacto de uma aquisição estratégica*

Para clientes, franqueados e fornecedores, a aquisição promete novas oportunidades e experiências. A Boali reafirma seu compromisso em oferecer opções acessíveis, saudáveis e deliciosas, liderando um movimento global de transformação alimentar.

“Esse momento só é possível graças ao trabalho incansável dos nossos sócios, da equipe Boali e de todos os que acreditaram no nosso propósito. Obrigado por BOALIZAREM com a gente!”, agradeceu Barros.

A aquisição da Tasty pela Boali é mais do que um movimento de mercado: é uma declaração de que o futuro da alimentação saudável já começou – e está transformando o Brasil, um prato de propósito por vez.