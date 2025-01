Gilberto Gil elogia look de Laura Brito inspirado em 'Eu Vim da Bahia'

Na noite de 28 de janeiro, Laura Brito, influenciadora digital nordestina e ícone da moda sustentável, usou um look exclusivo criado pelo estilista baiano Ed Carlos para homenagear Gilberto Gil na Noite da Aclamação, em Salvador. O vestido, inspirado na música "Eu Vim da Bahia", foi uma maneira de Laura celebrar o ícone da música brasileira e a cultura baiana.

Gilberto Gil, ao ver o look de Laura, fez questão de elogiar a homenagem, destacando a beleza do conceito por trás da peça.

O vestido criado pelo designer baiano Ed Carlos foi pensado para refletir os elementos culturais da Bahia, com babados que lembram a costa sinuosa da região e o uso da palha do Licurizeiro, tradicional do artesanato baiano, que recebeu um acabamento sofisticado através de técnicas manuais de costura.

Laura Brito, conhecida por sua defesa à moda sustentável, comentou: “Escolhi esse visual como uma forma de ressaltar o luxo da moda nordestina e homenagear a música de Gilberto Gil, que é um verdadeiro ícone da nossa cultura.”

A Noite da Aclamação, organizada por Lore Improta e Léo Santa, teve como objetivo celebrar os talentos baianos e arrecadar fundos para as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), com toda a receita destinada à criação de novos leitos de UTI no Hospital Santo Antônio.

*Sobre Laura Brito*

Influenciadora digital e referência em moda sustentável, Laura Brito, com 6,5 milhões de seguidores, é uma das principais vozes do consumo consciente no Brasil. Sua trajetória começou como blogueira e, hoje, ela inspira milhares de pessoas a adotar práticas mais responsáveis e criativas no universo da moda.