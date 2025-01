Giullia Buscacio será uma das protagonistas de série sobre jogo do bicho

Após dirigir Selton Mello em O Cheiro do Ralo e Amanda Seyfried em Gone (12 Horas), o cineasta Heitor Dhalia terá a atriz luso-brasileira como um dos grandes destaques em 'Os Donos do Jogo'

Consolidada como uma das principais atrizes de sua geração na TV Globo, Giullia Buscacio está pronta para alçar novos voos. A atriz acaba de ser confirmada como uma das protagonistas de Os Donos do Jogo, nova produção da Netflix. Este será o primeiro papel principal de sua carreira.

Sob a direção de Heitor Dhalia, conhecido por sucessos como O Cheiro do Ralo, À Deriva, Serra Pelada e Arcanjo Renegado, além do longa-metragem Gone, protagonizado por Amanda Seyfried, a série promete uma narrativa audaciosa inspirada em fatos reais.

A máfia da contravenção carioca entra em ebulição com a iminente legalização dos jogos de azar, o interesse de um grupo criminoso estrangeiro no mercado local e a rápida ascensão de Profeta, novo aspirante ao trono da cidade.

Quem é Giullia Buscacio?

Giullia Buscacio iniciou sua carreira na TV aos 12 anos e acumulou papéis marcantes em novelas como Éramos Seis, I Love Paraisópolis, O Sétimo Guardião, Renascer, Novo Mundo, Travessia e Velho Chico. Em 2020, foi finalista da Dança dos Famosos e, atualmente, soma mais de 2,2 milhões de seguidores em suas redes sociais.