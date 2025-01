Especialista revela os passos essenciais para a aprovação em concursos

O ano de 2025 marca um cenário promissor para quem sonha com uma vaga no serviço público. Segundo levantamento da Associação de Apoio aos Concursos Públicos e Exames (Aconexa), mais de 100 mil vagas devem ser abertas em diversas áreas, incluindo tribunais, ministérios públicos e órgãos administrativos. Essas oportunidades despertam o interesse de milhões de brasileiros, mas os desafios para conquistar a aprovação exigem planejamento, dedicação e direcionamento.

As oportunidades estão espalhadas por todo o país, com destaque para estados como Minas Gerais, que oferece mais de 14 mil vagas, Distrito Federal, com mais de 7 mil e Rio Grande do Sul, com mais de 5 mil vagas. Entretanto, as mais concorridas costumam ser nos concursos para cargos em segurança pública, como para a Polícia Militar, onde a média de candidatos por vaga chega a números altíssimos; no concurso da Polícia Militar de Minas Gerais, por exemplo, houve uma relação de 148 candidatos por vaga. Por isso, é fundamental que os candidatos estejam bem preparados e focados, pois a concorrência promete ser acirrada em várias regiões e áreas.

“Saber o que estudar e como os assuntos são cobrados na prova é essencial. Organização com horários, materiais e resumos fazem toda a diferença”, destaca Thallius, professor, aprovado em 10 concursos públicos. Ele também sugere que os candidatos evitem a dispersão e foquem em editais que compartilhem conteúdos parecidos. “É fundamental evitar a tentação de se inscrever em todos os concursos. Concentrar os esforços em áreas que compartilhem conteúdos ajuda a aumentar a especialização e as chances de aprovação.”

Além disso, o professor destaca a necessidade de iniciar os estudos antes da publicação dos editais, “Não dá para depender apenas do tempo disponível entre o edital e a prova. O ideal é se preparar com antecedência para esgotar os conteúdos, revisar e resolver muitas questões,”. O excesso de materiais disponíveis também pode ser um grande desafio para os iniciantes. “Hoje, o problema não é a falta de materiais, mas sim o excesso. Escolher recursos de fácil assimilação e que estejam alinhados com os padrões das provas é essencial.”, alerta Thallius.

Vale lembrar que, na preparação, o equilíbrio entre a teoria e a prática é essencial. “O mais indicado é estudar o conteúdo teórico e, logo em seguida, resolver questões sobre o mesmo tema. Isso ajuda não só a fixar o que foi aprendido, mas também a identificar pontos que precisam ser revisados,” explica o professor. Essa prática, segundo ele, é crucial para desenvolver a confiança necessária para enfrentar as provas.

Com tantas vagas previstas e possibilidades variadas, 2025 se apresenta como um ano repleto de oportunidades para os concurseiros. Cada edital vem acompanhado com a chance de transformar metas em conquistas, tornando firme o sonho de estabilidade no serviço público.