Evento de negócios reúne João Souza, Paulo Guedes "O Lobo de Wall Street"

Brasileiro radicado nos Estados Unidos, João Souza, um dos principais nomes do mercado imobiliário de Orlando, marcou presença no “Ebulição 2025”, evento realizado em São Paulo-SP, nessa quinta-feira (30/1), e que reuniu cerca de 2 mil pessoas. No palco do Centro de Convenções do Anhembi, o empresário dividiu espaço com Paulo Guedes, ex-ministro da Economia, e com Jordan Belfort, o icônico e verdadeiro "Lobo de Wall Street".

Durante o encontro, Guedes adotou tom crítico em sua fala, destacando os desafios da Economia brasileira, ao passo em que questionou a plateia sobre gastos públicos, inflação e juros. De forma irreverente, Souza presenteou o economista com chocolates artesanais e brincou que, “o ex-ministro poderia enxergar os negócios com um olhar mais doce". Bem-humorado, Guedes sugeriu que, “aos 75 anos, não deveria exagerar no açúcar”, e distribuiu o mimo para a plateia.

Quem também se destacou no palco do Ebulição foi Jordan Belfort, que compartilhou experiências sobre sua carreira e transição após os escândalos financeiros que inspiraram o filme "O Lobo de Wall Street", protagonizado por Leonardo DiCaprio. Em tom descontraído, Belfort revelou que ganhou mais dinheiro com a adaptação cinematográfica de sua história de vida do que nos tempos de Wall Street, quando negociava ativos.

Referência em Orlando

No backstage, Souza e Belfort trocaram gentilezas. Na oportunidade, o empresário brasileiro radicado nos Estados Unidos conversou sobre investimentos e trocou insights com “O Lobo de Wall Street”:

“O mundo dos negócios, sobretudo o do setor imobiliário, oferece muitas oportunidades. Saber dosar coragem com conhecimento de mercado faz a diferença na hora de investir. Trouxe um pouco disso, que é a minha vivência do dia a dia, para o palco do ‘Ebulição 2025’, ao mesmo tempo em que pude estar ao lado de pessoas que também fazem acontecer em seus ramos de atuação, como é o caso do Paulo Guedes e do Jordan Belfort, com quem ainda pude trocar boas impressões nos bastidores”.

Há mais de uma década, Souza saiu do subúrbio do Rio de Janeiro para fazer carreira no mercado imobiliário americano. Não de hoje, é um dos principais nomes do ramo. Atualmente, lidera a construção do Absolut One, o maior prédio de Miami, com 84 andares. A estrutura está sendo alicerçada no Miami Downtown.