Priscila Vaz celebra chegada de 'Secrets' nos streamings

Depois de uma trajetória marcante nos cinemas brasileiros e em festivais internacionais, Secrets finalmente chega às plataformas de streaming. O filme, que aborda temas profundos e sensíveis, conquistou reconhecimento e rendeu a Priscila Vaz o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante por sua interpretação de Katharine.

"É muito gratificante ver Secrets ganhando cada vez mais espaço. Passamos por festivais incríveis, fomos premiados, e agora o filme pode alcançar um público ainda maior. Eu só tenho a agradecer ao diretor, ao elenco e a todos que fizeram parte desse projeto. Foi uma experiência transformadora dar vida à Katharine", afirmou Priscila.

A atriz destacou a relevância do enredo e como a história pode gerar reflexões profundas:

"O filme não é baseado em uma história real, mas é inspirado em situações que, infelizmente, acontecem com muitas pessoas. Ele mostra o que guardamos em silêncio, o que escondemos do mundo e como certas dinâmicas dentro de relacionamentos e famílias podem ser dolorosas. É um filme que provoca, que faz pensar e que, acima de tudo, dá voz a questões importantes."

O longa, dirigido por Emiliano Ruschel, aborda temas como violência doméstica, feminicídio, aborto e suicídio. O cineasta reforçou o impacto social do filme e o retorno do público.

"Várias pessoas que assistiram no cinema entraram em contato comigo e disseram que se identificaram muito com a história. Algumas já passaram por relacionamentos abusivos e viram no filme um alerta. Saber que o nosso trabalho pode tocar as pessoas, trazer um alento e até ajudar de alguma forma é algo que nos emociona muito", revelou Ruschel.

Além da trajetória nos festivais e do lançamento nos cinemas brasileiros, a chegada de Secrets ao streaming marca um novo capítulo para o filme, tornando sua mensagem acessível a um público ainda maior. "Agora, mais pessoas terão a chance de assistir e refletir sobre esses temas tão urgentes. O cinema tem esse poder de transformar, e Secrets cumpre esse papel de forma muito especial", concluiu Priscila.