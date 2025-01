Tapa-sexo PP? Miss Cinturinha afirma que adereço cabe em um porta joias

A influenciadora e modelo Eduarda Jochims, conhecida como Miss Cinturinha, promete roubar a cena no Carnaval deste ano. Além de sua silhueta impressionante – atualmente com 58 cm de cintura, mas com a meta ousada de chegar a 56 cm até o grande dia –, a musa revelou um detalhe que deixou os fãs em êxtase: seu tapa-sexo cabe dentro de um porta-joias.

“É uma verdadeira joia, no sentido literal da palavra. Pequeno, luxuoso e rico em detalhes minimalistas. Quando o estilista me entregou a peça, mal acreditei. Eu mesma guardo em um porta-joias para proteger cada detalhe", revelou Eduarda, sem dar spoilers do design exato.

Para brilhar na avenida, Miss Cinturinha tem seguido uma rotina rigorosa de treinos físicos, técnicas de vacuum abdominal, massagens modeladoras e alimentação controlada. A musa também incorporou sessões diárias de meditação para manter o foco e controlar a ansiedade pré-desfile.

“Cada detalhe conta. Quero estar no meu auge físico e mental para dar o meu melhor na Sapucaí. Será um momento inesquecível”, declarou.

O desfile da Unidos de Vila Isabel já é um dos mais aguardados do Carnaval, e a presença de Eduarda Jochims só aumenta a curiosidade do público. Além do tapa-sexo minúsculo e ricamente minimalista, a influenciadora adiantou que usará um figurino que desafia os limites da ousadia.

“O conceito do meu look é luxo e impacto. Vai ser uma surpresa para todo mundo! O resto… só na avenida!”, concluiu Miss Cinturinha