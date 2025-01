De volta ao Brasil Neymar jr fecha parceria com Loovi Seguros

A empresa de seguro digital mais acessível do Brasil investe em tecnologia para democratizar o seguro veicular e alcançar públicos antes excluídos pelo mercado tradicional

A Loovi Seguros, referência em inovação e acessibilidade no setor de seguros veicular, dá mais um passo na sua missão de democratizar o acesso ao seguro automotivo no Brasil. Com tecnologia de ponta e um modelo de negócios inovador, a empresa vem conquistando a preferência dos motoristas ao oferecer seguros simplificados, acessíveis e sem burocracia – e agora, reforça sua presença no cenário nacional com o patrocínio de Neymar Jr. e do Santos FC.

O compromisso da Loovi é claro: permitir que qualquer pessoa, independentemente do tipo de veículo que dirige, tenha acesso a um seguro de qualidade e com preços justos. Inspirada em empresas de tecnologia que transformaram a forma como as pessoas se comunicam, se locomovem e consomem serviços, a Loovi leva essa revolução ao universo dos seguros, oferecendo uma experiência digital, simples e acessível.

Quebrando barreiras: Seguro para todos

Enquanto seguradoras tradicionais impõem restrições para carros usados, rebaixados, de motoristas de aplicativo ou outras categorias excluídas do mercado, a Loovi faz o caminho inverso. A empresa utiliza tecnologia avançada para precificar seguros de forma mais justa e atender públicos antes desassistidos. Isso significa que motoristas de Uber, proprietários de carros modificados e outros perfis frequentemente recusados pelo setor agora podem contar com uma cobertura confiável e acessível.

“A Loovi nasceu com um propósito claro: tornar o seguro algo acessível para todos. Acreditamos que ninguém deveria ficar sem proteção porque seu carro não se encaixa em critérios antiquados. Nosso modelo de negócio permite oferecer preços baixos e uma experiência 100% digital, sem papelada e sem burocracia”, explicam os fundadores.

O seguro digital mais barato do Brasil

A tecnologia não só amplia o acesso, mas também reduz custos. Com ampla rede nacional que une milhares de profissionais da área, corretores e executivos, a Loovi desenvolveu um inovador modelo 100% digital que elimina desperdícios e oferece planos acessíveis, permitindo que mais brasileiros possam proteger seus veículos sem comprometer o orçamento. No primeiro mês, por exemplo, a empresa oferece seguros por apenas R$1,00 – um modelo que comprova o compromisso de inclusão e acessibilidade.

Fazer parte da história: Neymar Jr. e Santos FC

Estar presente nos momentos que marcam gerações faz parte do propósito da Loovi Seguros. Ao patrocinar Neymar Jr. e o Santos FC, a empresa não apenas reforça sua presença no futebol, mas também se conecta diretamente com a paixão e a identidade do povo brasileiro.

Para reforçar seu compromisso com a democratização, a Loovi escolhe personalidades que dialogam com diferentes públicos. Neymar Jr., ícone global e um dos maiores jogadores do mundo, torna-se embaixador da marca em um momento histórico: seu retorno ao Santos FC, clube reverenciado por todos os brasileiros por ter sido a casa do maior jogador da história, o Rei Pelé. A parceria celebra essa conexão atemporal com a paixão pelo número 10 do Santos FC, um símbolo que transcende rivalidades e une gerações – um número que a Loovi terá orgulho de estampar como patrocinadora.

A Loovi Seguros será vista por todos ao estampar o número 10 da camisa vestida por Neymar Jr. em seu retorno ao Santos FC. Esse momento transcende o futebol e reforça a presença da marca no coração dos brasileiros.

“Nosso objetivo vai além de proporcionar seguros acessíveis e fáceis de contratar. Queremos estar no dia a dia dos brasileiros e criar conexões reais. A melhor forma de fazer isso é dialogando diretamente com eles, por meio de grandes personalidades que representam a história e a paixão nacional", destacam os fundadores da Loovi.

Com essa estratégia, a Loovi se consolida como a empresa de seguro que mais cresce no Brasil, desafiando os modelos tradicionais e provando que tecnologia, acessibilidade e inovação podem caminhar juntas para proteger mais motoristas com preços justos e um serviço de excelência.