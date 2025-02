A Trajetória da Evogard: de startup regional a referência nacional

A história da Evogard começou com um sonho compartilhado por dois amigos em 2015. Diego Tenório e Leo Junio Lobianco, empreendedores com raízes em Goiás, decidiram enfrentar os desafios do mercado e transformar o setor de seguros e finanças. Hoje, a Evogard é uma referência nacional, com sedes em Fortaleza e Goiânia, uma atuação sólida em seguros de veículos e uma visão de futuro que combina inovação e acessibilidade.

Em 2017, o embrião da Evogard foi plantado com a criação da primeira unidade em Fortaleza. No entanto, foi em 2020, em meio à pandemia, que Diego e Leo decidiram redirecionar seus esforços e apostar no Nordeste como um polo de oportunidades. Antes mesmo de se mudarem para Fortaleza em 2021, os sócios já haviam realizado um profundo estudo de mercado, identificando as necessidades de uma região com grande circulação de veículos e desafios específicos no acesso a serviços de proteção patrimonial e seguros.

A mudança definitiva para Fortaleza foi uma decisão estratégica, corajosa e movida por fé. Esse esforço culminou no lançamento oficial da Evogard Banco Digital, em 10 de fevereiro de 2023, que passou a oferecer soluções financeiras inovadoras com um propósito estratégico: ser uma porta de entrada para seguros de veículos.

Embora o banco digital seja uma peça importante na estratégia da Evogard, o carro-chefe da empresa são os seguros de veículos, desenvolvidos para atender a uma frota em constante expansão. Em um contexto onde os altos juros dificultam a troca de veículos, a Evogard aposta em produtos mais acessíveis e flexíveis, oferecendo uma alternativa real às seguradoras tradicionais.

Um dos diferenciais da Evogard é o formato pré-pago. Em vez de boletos mensais ou apólices com custos elevados, a empresa introduziu um modelo inovador que garante os benefícios dos seguros de forma prática e econômica. Essa abordagem tem conquistado clientes e enfrentado os desafios de um setor tradicional.

Além de revolucionar o mercado de seguros, a Evogard se destaca por sua cultura corporativa. A empresa adota um rigoroso processo de seleção, com quatro etapas que garantem a contratação de talentos alinhados aos valores organizacionais. Essa atenção aos detalhes cria um ambiente de trabalho único, onde muitos colaboradores chegam a tatuar a marca da empresa como símbolo de pertencimento e orgulho.

Com o objetivo de oferecer produtos essenciais de forma acessível, a Evogard adapta seus serviços às necessidades do mercado, especialmente no Nordeste e Centro-Oeste. Para Diego Tenório e Leo Junio Lobianco, a missão da empresa vai além do lucro: trata-se de garantir que mais pessoas tenham acesso a seguros e soluções financeiras que proporcionem segurança e estabilidade em um cenário de incertezas econômicas.

A visão da Evogard é ambiciosa: tornar-se um player de destaque no setor de seguros e finanças, oferecendo produtos que atendam às necessidades reais de seus clientes. Para isso, a empresa continua inovando e expandindo sua atuação, sempre com foco em acessibilidade, sustentabilidade e impacto social.

Evogard Seguros e Evogard Banco Digital são mais que uma marca: representam uma revolução no mercado, guiada por sonhos, estratégia e dedicação.