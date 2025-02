Gabriela Versiani aposta no perfume Versus em parceria com Pétala Barreiros

Na última quarta-feira (29.1), Gabriela Versiani e Pétala Barreiros reuniram um grupo seleto de influenciadoras para celebrar o lançamento do perfume Versus. Com uma combinação sofisticada de notas cítricas e florais, a fragrância foi criada para transmitir frescor, equilíbrio e conexão com a natureza, destacando-se em um mercado saturado pela autenticidade e pela mensagem inspiradora que carrega.

Segundo Gabriela, o perfume remete a momentos transformadores de sua vida: “É o perfume da minha vida, que conheci durante um intercâmbio para Londres. Estava usando quando assinei meu primeiro contrato e venci um grande desafio. Quero trazer esse mesmo sentimento para vocês: realizar sonhos, alcançar objetivos e vencer.”

Com o verde como cor predominante, Versus reforça sua ligação com a natureza e a renovação, refletindo valores de frescor e equilíbrio tanto no design quanto na essência do produto. A parceria com Pétala Barreiros busca não apenas oferecer uma fragrância marcante, mas também criar um símbolo para mulheres que desejam conquistar e transformar suas histórias.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pétala Barreiros ???? (@petalagb)

Pétala Barreiros, fundadora da Pétala Beauty, também comentou sobre a importância da colaboração: “A colaboração com a Gabi Versiani tem um significado muito especial para nós. Ela não é apenas uma influencer de sucesso, mas alguém que compartilha dos mesmos valores e da paixão por qualidade e autenticidade que a nossa marca preza. O Versus vem para materializar essa amizade e parceria que temos!”

Em relação às expectativas da marca, Pétala destacou: “Acreditamos que Versus vai ser muito mais do que um lançamento de perfume: será uma experiência única para quem ama fragrâncias exclusivas e que se conectam com a personalidade da Gabi. Estamos ansiosas para ver a reação das nossas clientes, que já são apaixonadas pelo trabalho da Gabi, e esperamos que esse perfume consiga tocar as pessoas de maneira profunda. Também acreditamos que a parceria vai fortalecer ainda mais a presença da Pétala Beauty no mercado”, finalizou.