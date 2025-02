Especialista Rogério Magalhães dá dicas para clínicas avançarem em 2025

Rogério Magalhães, mentor de Zé Vaqueiro e Léo Foguete, ensina como ajustar os ponteiros do seu negócio para 2025 - (crédito: Reprodução Instagram)

Para Rogério Magalhães, mentor e especialista em gestão e estratégia de carreiras, avançar exige ações claras e direcionadas. “O primeiro passo é focar no posicionamento e no público-alvo, definindo com precisão para quem seu negócio se destina e se tornando uma referência nesse segmento. Criar conteúdo educativo e especializado atrai a audiência certa e reforça sua autoridade”, explica.

Além disso, Magalhães destaca a importância de otimizar a jornada do paciente, garantindo uma experiência diferenciada desde o primeiro contato até o pós-atendimento. “Facilitar o agendamento com ferramentas online e comunicações automatizadas, personalizar o atendimento com consultas detalhadas e follow-up pós-tratamento, além de investir em um ambiente que transmita conforto e profissionalismo, são diferenciais que fazem toda a diferença”, ressalta.

Na captação de pacientes, estratégias eficazes incluem parcerias com academias, nutricionistas e profissionais da saúde, além do uso inteligente de campanhas em redes sociais para atingir o público certo com base em localização e interesses. Magalhães sugere ainda o uso de programas de indicação, oferecendo benefícios para pacientes que recomendam o serviço a outras pessoas.

Por outro lado, algumas práticas podem atrasar os ponteiros do sucesso. O especialista alerta que atrair pacientes apenas pelo preço pode prejudicar a percepção de valor e desvalorizar o serviço. Da mesma forma, negligenciar a experiência do paciente – como atrasos constantes ou falhas na comunicação – pode resultar em perda de clientes. Outro erro comum é o desalinhamento das estratégias de marketing, desperdiçando recursos em canais que não atingem o público certo.

Rogério Magalhães também se destaca na mentoria artística, sendo responsável pela gestão estratégica de carreiras de artistas como Zé Vaqueiro e Léo Foguete, entre outros.

“Comece o ano ajustando os ponteiros do relógio da sua clínica ou consultório e avance para o sucesso em 2025!”, conclui Magalhães.