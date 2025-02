Isis Camargo, Musa do Tucuruvi, brinca de boneca na preparação para o Ensaio Técnico no Anhembi

A influencer que adora momentos de lazer com sua filha, usou o ensaio como uma oportunidade para construir memórias afetivas. Ela trouxe as “bonecas” — os bebês de Catherine — para brincar enquanto se preparava para o grande momento. Juntas, Isis e Cathe se divertiram gravando vídeos, com a filha analisando de maneira divertida a qualidade do conteúdo, garantindo que estivesse adequado para as redes sociais.

Além dos momentos lúdicos, Isis se dedicou com afinco aos treinamentos de samba e evolução, buscando o fôlego necessário para o desfile. A preparação exigiu atenção a detalhes cruciais como figurino, maquiagem, cabelo, alimentação, programação de itinerários e, claro, o ensaio físico. Cada passo foi cuidadosamente planejado para garantir um desempenho impecável durante o evento, que teve ares de um desfile oficial.

Apesar da rotina de ensaios, a musa não deixou de lado seus compromissos pessoais e profissionais. Conciliando os afazeres diários com a gestão de suas empresas e os cuidados com sua família, ela demonstrou uma organização exemplar, equilibrando as demandas de seu trabalho, a vida familiar e os preparativos para o desfile.

Residindo em Sorocaba, Isis também fez uma surpresa para os integrantes da escola de samba. Ela presenteou seu pavilhão com mais de 3.000 copos comemorativos pelos 49 anos do Acadêmicos do Tucuruvi. Durante o desfile na passarela do samba do Anhembi, os copos foram distribuídos entre os componentes da escola e o público presente, destacando o carinho e a conexão de Isis com a agremiação

Isis Camargo se destacou não apenas pela sua dedicação ao Acadêmicos do Tucuruvi, mas também pela forma carinhosa e atenciosa com que equilibraram sua vida familiar, profissional e a preparação para o desfile. A empresária e modelo não só faz história no carnaval, mas também demonstra como momentos de afeto e diversão são essenciais para o seu sucesso e felicidade.

Foto: Roberto Batista / Renato Cipriano e Zuleika Ferreira - Divulgac?a?o