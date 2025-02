André Fantoni: A trajetória do maior especialista tributário do Brasil

Nascido em 1980, na Cidade Maravilhosa, André Fantoni construiu uma carreira brilhante no mundo tributário, tornando-se uma das maiores referências do setor no Brasil. Filho da contadora Jandira e de Orestes, descendente de imigrantes italianos, Fantoni cresceu no subúrbio carioca e desde cedo demonstrou uma sede insaciável por conhecimento. Hoje, ele é empresário, autor, palestrante e professor, um verdadeiro estrategista tributário que inspira profissionais em todo o país.

Desde jovem, Fantoni acreditava no poder do conhecimento como ferramenta de transformação social e econômica. Sua trajetória desafia a ideia de que somos apenas um produto do meio em que vivemos. Determinado e resiliente, ele sempre foi grato a Deus e fiel aos valores transmitidos por seus familiares e mestres, enfrentando desafios e reinventando-se em diferentes momentos de sua vida.

Aos 18 anos, sua jornada acadêmica ganhou um novo capítulo ao ser aprovado no concurso da Escola Naval, a mais antiga instituição de ensino superior do Brasil. Em 1999, ingressou na instituição e, em 2003, formou-se como Engenheiro de Sistemas. Sua dedicação aos estudos e a capacidade de superar desafios foram determinantes para seu sucesso.

No entanto, sua paixão pela área fiscal logo o levou a um novo desafio. Em 2008, após anos de preparação intensa e investimento em cursos e livros, foi aprovado para o cargo de Fiscal de Tributos da Secretaria de Fazenda do Mato Grosso (SEFAZ/MT), consolidando sua atuação na área tributária.

Com o passar dos anos, André Fantoni tornou-se uma referência no setor e, em 2016, recebeu o convite para integrar o corpo docente do Estratégia Concursos, o maior curso preparatório para a área fiscal no Brasil. Seu método intuitivo de ensino e sua paixão pelo conhecimento fizeram dele um mentor requisitado por concurseiros, advogados tributaristas e contadores.

Mas sua versatilidade vai muito além do mundo tributário. Apaixonado por futebol, Fantoni encontrou uma forma de unir trabalho e lazer. Em 2018, recebeu um convite para participar do programa esportivo "De Chapa", um bate-papo irreverente sobre futebol. O sucesso do programa levou a equipe para a TV e, em 2023, retornaram à rádio CBN. Hoje, além de comentarista esportivo, Fantoni é sócio do projeto e busca expandir ainda mais a marca.

Atualmente, André Fantoni equilibra suas múltiplas paixões e responsabilidades. Ele administra sua empresa de treinamentos e consultoria tributária, orienta profissionais do setor, participa ativamente do "De Chapa" e, claro, encontra tempo para desfrutar da vida com amigos, viagens e bons momentos. Seu entusiasmo pela área tributária e sua capacidade de ensino continuam crescendo, motivando-o a lançar novos produtos e contribuir ainda mais para o mercado.

Com uma trajetória marcada por dedicação, conhecimento e reinvenção, André Fantoni se consolidou como o maior especialista tributário do Brasil, provando que o esforço e a paixão pelo aprendizado podem levar a conquistas extraordinárias.