Jaquelline abre o coração sobre desafio no teatro: "Muito honrada"

Olha ela! Jaquelline está pronta para encarar um novo desafio no teatro. Desde pequena, apaixonada por arte, a campeã de A Fazenda 15 já tem uma data para retornar ao tão amado palco. A apresentadora, que tem como foco em 2025 se especializar na área da atuação, foi convidada para estrelar em “Paixão de Cristo”

A atração, que tem como nomes confirmados no elenco Bianca Rinaldi, Gabriel Santana e Newton Andrade, será sediada na Arena Teatral da Rua Nova, no Piauí, e tem data de estreia marcada para o dia 18 de abril. Jaquelline estará na peça com um papel-chave: ela dará vida à Maria, mãe de Jesus Cristo na história bíblica. Para isso, a apresentadora busca investir tempo em uma preparação especial para a personagem importante. “Estou muito honrada em atuar ao lado de nomes tão importantes e, principalmente, poder viver Maria”, disse ela.

A ex-BBB confessou estar emocionada com seu retorno aos palcos. “Sempre fui apaixonada por teatro. Desde pequena, fiz apresentações e esse é um dos maiores sonhos da minha vida. Para este ano, um dos meus projetos é buscar a minha especialização e formação” , contou ela.

“Darei o meu melhor e prometo que me entregarei de corpo e alma no projeto. É um sonho que se torna realidade. ”, completou Jaquelline.