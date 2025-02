EME abre o coração sobre parceria com Jorge Vercillo: "um presente"

O remix de “Que Nem Maré”, parceria de EME com Jorge Vercillo, foi um verdadeiro sucesso. A música soma mais de mais de um milhão de visualizações no YouTube e 75 mil plays no Spotify foi um grande marco para a carreira do DJ, que se arriscou em unir o MPB ao eletrônico.

Nascido e criado em uma família de músicos, o artista falou sobre a importância de sua essência em seu trabalho: “eu fui criado no meio do MPB e choro, que é uma música muito próxima do MPB com cavaco e pandeiro. Ou seja, venho de uma família de banda e eu cresci ouvindo MPB. Sou muito feliz na discografia de brasilidades que eu tenho na minha carreira.”, disse em entrevista no Cena On Music nesta segunda-feira, 3.

Dentre suas músicas, encontra-se o remix de “Quem Nem Maré”. EME abriu o coração sobre a parceria com Jorge. “A experiência com o Jorge foi uma coisa bizarra! Eu extrai a voz do Jorge e criei toda a base de novo. Depois fiz uma primeira versão e o Jorge opinou. Quando fiz a segunda, ele amou e, inclusive, regravou a voz e o violão.O negócio veio original! Ele me recebeu na casa dele, uma humildade. Ele é atemporal! O Jorge me emocionou muito, ele me disse: ‘Você não está fazendo um remix, você está fazendo uma nova versão’. Foi um presente muito grande ouvir isso dele. Fiquei muito lisonjeado.”, falou.

E não para por aí! EME deu um spoiler e revelou que novas parcerias estão para acontecer: “estamos com outras engatilhadas. Eu tenho muito orgulho disso. E é assim que eu vou alcançar mais gente. Meu berço foi esse”, declarou o artista.