Especialista explica como o início do ano pode impulsionar influenciadores

Embora o início do ano seja tradicionalmente um período de baixa para o mercado publicitário, ele é considerado uma oportunidade única para criadores de conteúdo. Segundo Débora Dias, especialista em gestão de carreira e diretora da Influence Marketing, influenciadores que mantêm sua produção ativa nos primeiros meses do ano ganham visibilidade em meio ao descanso de muitos colegas, além de se destacar em um período crucial de planejamento para as marcas, que buscam definir contratos anuais e semestrais.

Ainda que as marcas tradicionalmente reduzam a veiculação de publicidade no início do ano, elas estão focadas no planejamento estratégico para o ano todo. Isso inclui a definição de contratos com influenciadores, como os de embaixadores de marca, que, em sua maioria, são fechados em janeiro. “Quem se dedica a produzir nesse período tem mais espaço e mais destaque. Isso acontece porque, enquanto muitos influenciadores estão de férias e com o conteúdo mais relaxado, as marcas estão bastante atentas ao posicionamento deles. Com menos influenciadores ativos, quem continua criando postando se destaca, já que a competição por visibilidade é menor nessa época”, explica.

Para Débora, deixar de criar conteúdos por longos períodos, como em janeiro, pode prejudicar o desempenho no algoritmo das plataformas. “Quando o influenciador fica, por exemplo, um mês sem compartilhar quase nada, como em janeiro, e depois, de repente, em março, após o Carnaval, decide postar todos os dias – Reels, vídeos, TikToks – isso acaba sendo problemático. É melhor ter uma constância bem estabelecida do que depois, de uma vez só, lançar um grande volume de posts, para então desaparecer novamente. Isso atrapalha muito. O ideal é postar de forma regular, mesmo que devagar”, diz.

A especialista aponta que quem deseja se destacar ainda mais, o foco não deve ser apenas no engajamento, mas também no posicionamento e na construção de uma identidade forte. “É uma boa oportunidade para evidenciar suas bandeiras e projetos. Aqueles que mostram seus territórios, também têm uma função importante para o comercial, ajudando as marcas e as agências a entenderem melhor o seu público, com o que você se identifica e o que acredita. Por exemplo, postar apenas tendências acaba não ajudando a se diferenciar e não reflete a personalidade. Por isso, não é necessário que todo conteúdo seja voltado para engajamento ou viralização”, afirma.

Por fim, ela ressalta que quem aproveita o começo do ano para criar conteúdo e fortalecer sua presença online tem mais chances de garantir contratos para o restante dos meses. “Tenho uma máxima que sempre repito para os influenciadores: ‘movimento gera movimento’. As marcas não querem trabalhar com quem está parado. Elas buscam quem está em movimento e percebem quando um influenciador transmite a imagem de estar inativo. Isso acaba fazendo com que ele seja esquecido e passe a impressão de que não está no auge. As agências de publicidade, por exemplo, estão muito focadas no planejamento nesta época do ano, montando equipes de influenciadores para contratos semestrais e anuais. Então, quem se atenta a isso tende a fechar mais contratos e garantir parcerias para o resto do ano”, declara.

Débora Dias aponta que, mesmo com menos publicidade, janeiro e fevereiro são meses estratégicos para criadores se posicionarem



