Roci Pankov celebra a oportunidade de representar o Amazonas no Miss Brasil

A psicóloga e empresária Roci Pankov, de 36 anos, se prepara para representar o Amazonas no Miss Brasil 2025. Nascida em Manaus e casada, ela encara essa jornada como uma grande honra e um compromisso de levar a força, a diversidade e a beleza da região para o palco nacional.

“Sem dúvidas, representar o Amazonas é um privilégio e uma enorme responsabilidade. É levar a força, a beleza e a diversidade natural e cultural da nossa terra para um dos palcos mais importantes do país. Estou extremamente honrada e comprometida em fazer isso com muita dignidade, mostrando ao Brasil a verdadeira beleza da nossa região, que vai além das paisagens, mas da nossa gente e das nossas histórias”, declarou.

Os desafios da preparação

Conciliar a rotina intensa de treinamentos, compromissos e estudos com a vida pessoal e profissional tem sido um dos maiores desafios da candidata. Além de sua preparação para o concurso, Roci também se divide entre a carreira de empresária e sua atuação na Psicologia.

“Talvez o mais desafiador tenha sido equilibrar os diversos papéis que exerço na minha vida, com essa nova empreitada. Como empresária, psicóloga e esposa, manter o foco em todas as áreas ao mesmo tempo exige organização e disciplina. Outro grande desafio foi superar meus próprios limites físicos e emocionais para estar preparada de forma plena para cada etapa do concurso”, explica.

A mensagem que deseja levar ao Brasil

Mais do que exaltar as belezas naturais do Amazonas, Roci Pankov quer destacar as histórias de resiliência e inovação da região. Segundo ela, o estado vai muito além de sua biodiversidade e abriga mulheres inspiradoras que transformam suas comunidades com determinação.

“Quero mostrar ao país que o Amazonas não é só um cenário de biodiversidade, mas um lugar de histórias ricas e inovação. Temos mulheres fortes, que transformam suas comunidades e lutam por um futuro mais sustentável. Minha mensagem é de preservação, empoderamento e valorização, com a certeza de que juntos (o Amazonas e o Brasil) podemos proteger e potencializar toda essa riqueza que possuímos”, ressalta.

Projetos e causas sociais

Roci tem um compromisso claro com o impacto social e quer usar sua visibilidade para fortalecer iniciativas que promovam o empoderamento feminino e a saúde mental.

“Um dos meus compromissos é dar voz às mulheres amazonenses que fazem a diferença com poucos recursos, mas muita determinação. Tenho um projeto chamado A Força Feminina no Amazonas, que foi criado para enaltecer essas histórias inspiradoras. Também quero defender iniciativas voltadas à saúde mental e ao empoderamento feminino, áreas que sempre foram importantes para mim”, afirma.

Equilibrando vida pessoal e preparação

Com uma agenda repleta de compromissos, a Miss Universe Amazonas 2025 destaca que a chave para manter o equilíbrio é o planejamento.

“A base de tudo é planejamento! Tenho uma rotina intensa, mas conto com uma equipe competente e uma família que me apoia em cada passo. Além disso, faço questão de reservar momentos para recarregar minha energia e me manter conectada com o que realmente importa: minha essência e meus valores.”

O impacto do título de Miss Brasil

Caso conquiste a coroa, Roci Pankov pretende utilizar a visibilidade do título para impulsionar projetos e inspirar outras mulheres a acreditarem no próprio potencial.

“Quero ser uma voz ativa para causas que promovam igualdade, educação, saúde e sustentabilidade. Pretendo usar essa visibilidade para inspirar mulheres a acreditarem em seu potencial, não importa a fase da vida em que estejam. Mais do que um título, ser Miss é uma oportunidade de criar pontes, gerar impacto positivo e deixar um legado que vai além da coroa”, conclui.

Com determinação e propósito, Roci Pankov se prepara para brilhar no Miss Brasil 2025 e levar consigo a força e a essência do Amazonas.