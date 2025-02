Dr. Diogo Lobão reflete sobre cirurgia plástica segura e inovadora; entenda

A maternidade é um dos momentos mais especiais na vida de uma mulher, mas as mudanças corporais decorrentes da gestação podem impactar a autoestima de muitas mães. Pensando nisso, o Dr. Diogo Lobão, cirurgião plástico especializado em Mommy Makeover, dedica sua carreira a proporcionar uma transformação segura e inovadora para essas mulheres.

Atendendo pacientes de todo o Brasil e da Europa, Dr. Lobão se tornou referência ao unir tecnologia minimamente invasiva, protocolos rigorosos de segurança e um acompanhamento multidisciplinar que garante resultados harmoniosos e uma recuperação mais rápida. Seu trabalho é realizado exclusivamente em hospital de grande porte, com infraestrutura de ponta, UTI e tecnologia avançada para anestesia, priorizando sempre o bem-estar de suas pacientes.

Com técnicas modernas como LipoSafer, Vibrolipo e ArgoPlasma, o Dr. Diogo Lobão realiza um verdadeiro redesign do contorno corporal, combinando lipoaspiração 360º, cirurgias mamárias, abdominoplastia e remodelamento glúteo em um único tempo cirúrgico. Além da expertise técnica, seu diferencial está na forma como enxerga a cirurgia plástica: mais do que um procedimento estético, um resgate da autoestima e da liberdade de cada mulher.

Com uma trajetória marcada por excelência acadêmica e inovação, Dr. Lobão é coautor de publicações médicas, doutorando pela UERJ e já recebeu prêmios nacionais e internacionais. Em 2025, sua clínica Lottez continuará a expandir seus serviços, incluindo uma Recovery House para acolher pacientes de fora da cidade, garantindo suporte completo no pós-operatório.

“A mulher que já foi mãe passa por mudanças corporais naturais, e não deve se culpar por isso. Meu objetivo é oferecer um caminho seguro para aquelas que desejam resgatar sua confiança e bem-estar, sempre priorizando a saúde e a qualidade de vida”, afirma o cirurgião.

Com milhares de seguidores e um engajamento crescente nas redes sociais, Dr. Diogo Lobão inspira e informa mulheres sobre as possibilidades da cirurgia plástica segura e responsável. Seu compromisso com a ética, inovação e excelência o posiciona como um dos principais nomes do Mommy Makeover no Brasil.