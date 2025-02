Especialista desmistifica a Fertilização In Vitro; entenda

Dr. José Bento, referência em ginecologia e obstetrícia, conversou com o Dr. Heros Marques no Hofin Podcast sobre FIV, sarcopenia e ética reprodutiva. - (crédito: Reprodução Instagram)

Desde o nascimento do primeiro "bebê de proveta" em 1978, a Fertilização In Vitro (FIV) tem transformado a medicina reprodutiva. Hoje, técnicas como a Injeção Intracitoplasmática de Espermatozoides (ICSI) e a criopreservação de óvulos e embriões oferecem diversas opções para casais que enfrentam a infertilidade. A possibilidade de congelar óvulos se tornou uma grande aliada para mulheres que desejam adiar a maternidade, permitindo que realizem o sonho de ter filhos mais tarde. O interesse pelo envelhecimento saudável tem crescido, e, com isso, a busca por práticas que melhoram a qualidade de vida na terceira idade também aumenta.

O entusiasmo do Dr. José Bento sobre o assunto mostrou como a FIV conseguiu mudar a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. "A FIV é um divisor de águas", disse ele, "oferecendo esperança para casais que antes não podiam ter filhos". Ele explicou que a técnica, pioneira nos anos 70, envolve a estimulação ovariana, coleta de óvulos e espermatozoides, fertilização em laboratório e transferência dos embriões para o útero. "É um processo delicado, mas que pode trazer resultados incríveis", afirmou.

Dr. Bento também abordou os desafios da FIV, como a endometriose, a idade da mulher e a qualidade do esperma. "A endometriose é um obstáculo comum, mas que pode ser contornado", explicou. "A idade da mulher é um fator importante, mas a preservação da fertilidade pode ser uma aliada". O médico ressaltou a importância de congelar óvulos antes dos 35 anos: "Essa é a melhor forma de garantir a qualidade dos óvulos e aumentar as chances de sucesso no futuro", aconselhou.

A conversa também abordou o envelhecimento saudável, com foco na sarcopenia, a perda progressiva de massa muscular que afeta a todos com o passar dos anos. O Dr. Bento destacou dois exemplos marcantes: Dr. Bel Delmonte e Renato Aragão. Dr. Bel, conhecido por sua dedicação aos cuidados com a saúde, praticava musculação regularmente e mantinha uma dieta equilibrada, o que lhe garantiu vitalidade, massa muscular e independência até idades avançadas. Já Renato Aragão, embora mais jovem, enfrentou debilidade muscular significativa, precisando de auxílio constante para atividades cotidianas, um contraste que ilustra a importância de hábitos preventivos.

O Dr. Bento ressaltou que a musculação é essencial no combate à sarcopenia, mas não é o único fator. "É preciso manter uma dieta rica em proteínas, ter um sono de qualidade e evitar o sedentarismo", explicou. Esses exemplos reforçam que investir em um estilo de vida ativo e equilibrado desde cedo é a chave para um envelhecimento saudável e pleno.

Dr. Bento ainda pontuou a polêmica dos hormônios bioidênticos, defendendo seu uso sob orientação médica: "Eles podem ser uma ferramenta importante para equilibrar o organismo e melhorar a qualidade de vida". O médico ainda opinou sobre o aborto, defendendo a vida desde a concepção. "A FIV nos mostra o quão preciosa é a vida", finaliza. "Cada vida é única e tem o potencial de transformar o mundo".