Humorista Pedro Gui relembra início na web: "fui pegando emprestado tudo"

“Tudo tem a hora certa para acontecer”. Assim pode ser definida a trajetória de Pedro Gui, influenciador fitness de 28 anos, que cria conteúdo para a internet desde 2017, mas só começou a ver seu público crescer, de fato, no ano de 2024. Amigo de Julio Cocielo e primo de Igão, do PodPah, o influencer revela que precisou pegar emprestado equipamentos dos dois para começar a criar seus vídeos.

“Como eu cresci com o Júlio e o Igão, eles sempre me chamavam para participar dos vídeos por saberem que eu agregava com as graças que fazia (nada que a gente já não fizesse fora das câmeras) e eu sempre acompanhei os comentários dos vídeos, em que a galera curtia muito as minhas aparições e pedia para que eu criasse um canal também. Eu demorei um tempo para criar o meu próprio canal, porque eu sabia da dificuldade que era ter equipamento, focar na gravação, edição e etc. Porém, em 2017, eu fui pegando emprestado tudo que eu pude com eles e, enfim, consegui criar meu canal”, conta.

Apesar da recepção positiva do público logo de cara, Pedro diz que abandonou o canal aos poucos por falta de retorno financeiro, e precisou ir atrás de outras fontes de renda : “Eu precisei trabalhar fora. Daí em diante eu trabalhei em uma logística e em uma empresa de locação de material para festas e até tentei conciliar as gravações/edições, mas como era um trampo muito puxado, eu resolvi parar. Após esses episódios, foi quando eu abandonei de vez a internet e entrei num curso de mecânica básica e avançada, que me ajudou a montar um centro automotivo junto com meu pai, onde atuei na área por 2 anos”.

O influencer conta que, ao abrir a empresa e tocar o negócio, conseguiu juntar dinheiro suficiente para conquistar estabilidade financeira, que o permitiu a voltar a trabalhar com a internet, mas desta segunda vez com vídeos mais curtos, que hoje é o foco do seu conteúdo. Vídeos esses que mostram sua rotina fitness com muito humor e leveza para mais de 300 mil seguidores no Instagram.

De acordo com o criador de conteúdo, o maior diferencial para sua segunda tentativa na internet ter dado certo foi a cabeça tranquila em relação a finanças e tempo: “Eu consegui realmente focar no que eu queria de verdade, e só com foco, persistência e constância para conseguir crescer de fato na internet. E não poderia estar mais feliz com minha situação atual de conseguir levar meu humor para milhares de pessoas. Isso não tem preço”.