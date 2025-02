EME é confirmado no maior festival de Carnaval do Rio de Janeiro

O Dj EME foi confirmado como uma das atrações do segundo dia do Carnaval das Artes, o maior festival de carnaval da cidade, que acontece nos dias 2 e 3 de março. O DJ se apresenta na segunda-feira com um set poderoso. Realizado na Marina da Glória, Zona Sul, o evento promete agitar quem prefere fugir das festas de rua e da Sapucaí.

Para sua performance, EME promete agitar a Cidade Maravilhosa com seus hits, incluindo seu mais recente lançamento "Meet Me", que está próximo de alcançar 1 milhão de streams no Spotify em menos de um mês de estreia. O DJ trará também a estrutura completa de seu show, já apresentado nos Estados Unidos e em Dubai. Essa apresentação marcará o início de uma série de shows em 2025, com a promessa de um espetáculo inesquecível, repleto de boa música, animação e uma energia única, para proporcionar ao público uma experiência marcante.

"Vai ser uma energia surreal! Estou muito animado para levar o meu som para o Carnaval das Artes e fazer a galera do Rio vibrar com um set inesquecível. Segunda-feira vai ser de pura conexão e música de peso!", declara.

EME tocará no mesmo palco de Simone Mendes, Wesley Safadão e Filipe Ret. Os ingressos para o evento estão disponíveis no site oficial - confira aqui -. Além disso, no primeiro dia de festival, o público poderá contar com performance de outros artistas de peso, como Alok, Gusttavo Lima e Belo.