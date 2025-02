Deborah Albuquerque detona sua eliminação de A Fazenda: "Irritei grandões"

A apresentadora e influenciadora Deborah Albuquerque fez revelações polêmicas sobre sua eliminação em A Fazenda 14 durante uma entrevista ao GringaCast, podcast apresentado por Renato Ray. Na conversa, Deborah levantou suspeitas sobre a condução do reality show da Record e sugeriu que sua saída pode ter sido orquestrada.

“Parece que eu irritei alguns grandões. Aí, do nada, foi feita — eu acho que você assistiu — uma roça que ninguém esperava. Até o próprio Hugo Gloss criticou o programa. Foi uma roça inédita, em um programa que já tinha dois expulsos, Tiago e Chay, e essa roça inédita tirou duas pessoas a troco de nada, algo que nunca havia acontecido”, afirmou.

A influenciadora também revelou um episódio nos bastidores que teria reforçado sua suspeita de que sua eliminação já estava decidida antes mesmo da votação.

“Eu ainda escutei, no local onde a gente toma os remédios — que é um local escondido —, que, às 16h, todo participante coloca suas malinhas ali. Deitei no ponto cego e escutei, de um rádio para o outro: ‘As malas da Débora chegaram. As malas vão para o carro ou para o salão de festas?’ ‘Elas vão para o carro’. Ali eu sabia que estava eliminada. Na hora que escutei isso, me mostrei para a câmera, fiquei na frente da cama e falei: ‘Alô, Carelli, me desculpa, eu não quero sair, eu não vou mais falar no ao vivo’. E a câmera só apontava que não, que eu não podia falar sobre aquilo. Então eu já sabia. Eu saí de lá chorando”, relatou.

Deborah ainda mencionou que o ator Irã Malfitano, um dos finalistas da edição, teria percebido a situação e comentado sobre isso ao longo do programa.

A participação de Deborah Albuquerque em A Fazenda 14, exibida em 2022, foi marcada por embates intensos e uma forte torcida do público. Sua eliminação em uma roça dupla surpreendeu muitos telespectadores e gerou questionamentos, inclusive entre influenciadores e jornalistas especializados em reality shows.

Até o momento, a Record TV não se pronunciou sobre as declarações da ex-participante.