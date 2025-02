Expert em alta costura, Charles Hermann reflete sobre sua trajetória

Nascido em Salvador, Bahia, Charles Hermann sempre teve um olhar apurado para o universo da moda. Ainda na adolescência, participou de um concurso para modelos, o que abriu caminho para uma grande mudança em sua vida: aos 16 anos, ele se mudou para Nova York, onde iniciou sua trajetória no mercado fashion e trabalhou com grandes nomes da indústria.

Apesar de ter se formado em Arquitetura, Hermann percebeu que a moda oferecia o equilíbrio ideal entre arte e comércio. Determinado a se especializar, ele persistiu até conseguir uma oportunidade com uma renomada designer de roupas em Paris, onde aprofundou seus conhecimentos em alta costura. “Minha trajetória não foi fácil. Entre altos e baixos e muitos ‘nãos’, me tornei ainda mais persistente e prometi a mim mesmo que não desistiria do meu sonho”, relembra.

Expansão global e consolidação da marca

Hoje, aos 43 anos, Charles Hermann se destaca no mercado de luxo com uma marca consolidada e em crescente expansão internacional. Com um olhar estratégico e sensibilidade para diferentes culturas, ele acredita que o segredo do sucesso está na personalização. “Sempre procurei entender o que cada cliente busca, para que o resultado seja alcançado. Isso fez com que meu nome começasse a ser reconhecido no cenário internacional”, afirma.

Para ele, todos os mercados são estratégicos, desde que haja preparo para atender às diferentes demandas culturais e de consumo. “Sou eu quem tenho que me adaptar a cada país. Cada público tem suas particularidades, e respeitar os costumes locais torna minha marca única”, explica.

Novos desafios e conquistas internacionais

O caminho da expansão global, no entanto, não foi isento de desafios. Hermann destaca que a distância e a comunicação são barreiras constantes, especialmente em projetos de grande escala. “Recentemente, organizei um casamento enorme sem conseguir falar diretamente com todos os envolvidos no curto prazo que tinha. Mergulhei de cabeça, acreditei no meu potencial e tudo deu certo”, conta.

Entre as novidades para 2025, ele celebra uma parceria fechada na África, fruto de uma viagem para organizar um casamento no continente. “Essa viagem trouxe uma grande oportunidade de negócios. Neste ano, minha marca terá um ponto de vendas na África. É mais uma conquista que reflete minha ambição global”, destaca.

Com uma visão ousada e uma marca que respeita as particularidades de cada mercado, Charles Hermann segue expandindo fronteiras e consolidando seu nome como um dos grandes estilistas da alta costura no cenário internacional.