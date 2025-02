Jaqueline Santos celebra novo recorde de visualizações

A atriz, humorista e influenciadora Jaqueline Santos segue consolidando seu lugar como um dos maiores fenômenos das redes sociais. Com postagem nos storys , a estrela conquistou 210 milhões de visualizações em suas plataformas digitai incluindo só uma das plataformas mensais , um desempenho avassalador que está repercutindo globalmente. A cada nova postagem, Jaqueline ultrapassa as barreiras da popularidade, confirmando seu status de ícone da internet.

Seu mais recente projeto, o quadro "Noiva na Internet", tem chamado a atenção dos internautas e gerado uma verdadeira febre digital. Com vídeos que brincam com as situações cotidianas e exageram os dilemas do universo dos casamentos, Jaqueline conseguiu viralizar rapidamente, conquistando milhões de visualizações e uma legião de fãs. "Eu só sou grata pelo carinho dos meus seguidores. Tento trazer algo novo, e quando vejo que está dando certo, é muito gratificante", disse ela em uma recente entrevista.

Com mais de 3 bilhões de visualizações e 11,5 milhões de seguidores, Jaqueline não apenas domina as redes sociais, mas também está fazendo história no TikTok, onde alcançou o Top 6 mundial de vídeos virais. Sua presença nas plataformas de vídeo continua a crescer, e não é à toa que se tornou uma das influenciadoras mais disputadas para campanhas publicitárias de grandes marcas.

Além de sua carreira digital, Jaqueline já tem um extenso currículo na televisão. Ela participou de reality shows de sucesso, onde conquistou a simpatia do público com seu carisma e humor. Já foi apresentadora, mostrando sua versatilidade e talento também nos bastidores da TV,fez novela .Sua trajetória inclui principalmente seu destaque na comédia "A Praça é Nossa", no sbt onde segue sendo estrela e fazendo a alegria do público com seu talento e personalidade única.

Mas não é só no Brasil que Jaqueline brilha. A estrela também fez uma turnê internacional pelo Japão, onde foi recebida por uma multidão de fãs, comprovando que sua popularidade ultrapassa fronteiras. "É emocionante ver como o humor pode conectar culturas tão diferentes. A internet tornou isso possível", afirmou.

Jaqueline Santos, sem dúvida, é uma das maiores estrelas do momento, quebrando recordes e mostrando seu poder de influência tanto na televisão quanto nas redes sociais.