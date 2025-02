Hannah Assayag estreia no teatro musical com 'Chicago'

Aos 19 anos de idade, Hannah Assayag está pronta para enfrentar um dos maiores desafios de sua carreira: sua estreia no teatro musical. Após se destacar em filmes, séries e campanhas publicitárias, a atriz, que também é apresentadora do programa Cena & Cinema, se prepara para viver um novo capítulo em sua trajetória artística com o icônico musical Chicago. A estreia do espetáculo está prevista para o segundo semestre de 2025.



"Estrear no teatro musical com uma produção tão icônica como Chicago é, sem dúvida, um marco incrível na minha trajetória", conta Hannah. Embora o teatro musical não fosse um objetivo inicial, ela abraçou a oportunidade com unhas e dentes. "Tudo surgiu de uma maneira bem inesperada, mas estou completamente apaixonada. O fato de estar participando de uma produção com tanta história é um privilégio”.

Preparação e Rotina de Ensaios

Para interpretar Kitty, uma personagem que transita entre os jogos de poder e manipulação no tribunal, Hannah tem mergulhado de cabeça em um universo de aulas, ensaios e autoconhecimento. "Estou me dedicando ao máximo durante os ensaios aos sábados, onde temos aulas de jazz, expressão corporal, teatro e canto. Cada detalhe é trabalhado com muito cuidado para garantir que a performance esteja à altura de um clássico como Chicago."



A demanda física tem sido intensa. "Às vezes olho quantas calorias queimei em um dia de ensaio, e chega a ultrapassar 1.000! É preciso ter fôlego para dançar e cantar ao mesmo tempo, sem comprometer a qualidade da performance", revela. Para dar conta do ritmo, a atriz também tem feito treinos extras e frequentado aulas de canto fora do horário dos ensaios. "Isso tem sido essencial para me sentir mais segura no palco."



Além do preparo físico, Hannah destaca o desafio de equilibrar técnica, emoção e narrativa que o teatro demanda. "O teatro musical exige que você conte uma história com o corpo, a voz e a interpretação, tudo ao mesmo tempo. Essa integração é desafiadora, e extremamente fascinante.”

Aprendizados e Conexões

Um dos aspectos que mais tem enriquecido a experiência de Hannah é a convivência com artistas experientes no elenco. “A interação com os outros artistas tem me mostrado como a dinâmica de grupo no teatro musical é fundamental. O que mais tenho aprendido com o elenco é a importância da disciplina e da entrega no palco. Cada ensaio é uma chance de aprender algo novo.”



A jovem atriz também se inspirou em grandes nomes do teatro musical, como Claudia Raia, Patti LuPone, Audra McDonald e Idina Menzel. “Assisti outras produções de Chicago para entender as nuances da minha personagem, mas também me inspirei na intensidade e presença de atrizes consagradas. Cada referência me ajudou a moldar minha visão da Kitty.”



Curiosamente, a faculdade de Direito, que Hannah cursa na FAAP, também tem contribuído para sua performance. “A conexão entre o que aprendo na faculdade e o que estou vivendo no palco tem sido muito interessante, pois me permite trazer uma visão mais realista para a personagem. Engraçado misturar o direito com a atuação, mas conecta a teoria do Direito com a prática artística de uma maneira única.”

Apesar de ser apaixonante, a jornada no teatro musical tem sido desafiadora. “Um dos principais desafios foi lidar com o mix entre canto, dança e interpretação”, afirma a atriz. Ela conta que nunca tinha enfrentado um desafio tão complexo, mas a evolução ao longo dos ensaios tem sido gratificante.

Trajetória e Metas para o Futuro



Antes de se preparar para estrear nos palcos, Hannah já acumulava trabalhos marcantes no audiovisual. Em Shadow Squad, deu vida à personagem Taís, uma jovem envolvida na luta contra o tráfico humano, enquanto no filme Cavaleiro de Rodas enfrentou desafios físicos e emocionais intensos como Sophia. Ela também brilhou em curtas como Cadê Todo Mundo 2 e Darkslide, além de campanhas publicitárias e projetos culturais.



Com Chicago, a atriz vê a oportunidade de ampliar ainda mais seus horizontes artísticos e tem certeza de que o projeto irá marcar a sua carreira. “Quero continuar no teatro musical. Nos próximos cinco anos quero estar atuando em novelas, seriados e filmes também, especialmente em emissoras como: Globo, SBT e Record.”



Hannah também tem metas bem definidas para além dos holofotes. “Quero continuar na dança do ventre, praticar meu esporte favorito, que é o futebol, me formar em Direito e conhecer o mundo com minha família e amigos”, planeja.

Impacto e Inspiração



Considerada uma das promessas de sua geração, Hannah sente a responsabilidade de inspirar outros jovens. “É um privilégio poder inspirar outros a seguir seus sonhos. Me inspira a dar o meu melhor, tanto no palco quanto fora dele. Sei que há muitos jovens que sonham com a carreira artística, e espero poder ser um exemplo de perseverança e dedicação”, conclui.

Com previsão de estreia para o segundo semestre de 2025, Chicago promete ser um marco não apenas para a carreira de Hannah Assayag, mas também para o público que terá a chance de vê-la brilhar em um dos musicais mais icônicos da história.