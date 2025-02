Jamile Miranda reflete sobre sua carreira e trajetória

Fundada pela fisioterapeuta dermatofuncional Jamile Miranda há 18 anos, a Clínica Slim nasceu com a proposta de oferecer tratamentos estéticos de alta tecnologia aliados a um atendimento humanizado. O que começou como um sonho pessoal rapidamente se transformou em uma referência na área de estética avançada em Salvador.

No início da carreira, Jamile realizava atendimentos a domicílio, levando sua expertise diretamente para os clientes. Com o tempo, a demanda crescente e os resultados comprovados abriram caminho para a criação da primeira unidade da Slim. Desde então, a clínica conquistou o mercado com inovação, acolhimento e resultados reais, expandindo-se para três unidades estrategicamente localizadas: no Shopping Boulevard 161, no Itaigara, no H Mall, no Horto Florestal, e agora em Vilas do Atlântico, na cidade de Lauro de Freitas.

O grande diferencial que impulsionou o sucesso da Slim foi a Única Sessão, um tratamento revolucionário para gordura localizada, sem corte, sem anestesia e sem nada injetável. A técnica inovadora fez com que a clínica se destacasse, atraindo uma clientela fiel e consolidando Jamile Miranda como um nome de peso na área da estética.

“Sempre acreditei que a estética vai muito além da aparência. Ela tem um impacto profundo na saúde, autoestima e na forma como nos enxergamos. Foi essa visão que me motivou a inovar e criar um método que entrega resultados reais sem procedimentos invasivos. A Slim nasceu desse desejo de transformar vidas com acolhimento, tecnologia e um olhar cuidadoso para cada pessoa que entra na clínica”, afirma Jamile Miranda.

Com sua trajetória marcada por resiliência, empreendedorismo e paixão, a fisioterapeuta dermatofuncional construiu uma marca forte, que segue investindo em tecnologia de ponta e oferecendo uma jornada personalizada para cada cliente. A abertura da unidade em Vilas do Atlântico reforça a missão da Slim de levar tratamentos de excelência a um público cada vez maior, sempre com o compromisso de transformar autoestima e bem-estar em experiências únicas.