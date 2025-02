Flávia Bernardino relembra sua trajetória: 'Em processo de realização'

Nascida em São Paulo em 1987, filha de um mestre de obras e uma empregada doméstica, Flávia Bernardino cresceu em um ambiente simples, onde a educação era prioridade, mas os recursos, escassos. Ainda assim, ela nunca deixou que as limitações definissem seu futuro. Hoje, como CEO da Agência Attend, uma das líderes no mercado de marketing para segmento de saúde, Flávia é um exemplo de como dedicação, estudo e, principalmente, coragem para enfrentar medos podem levar a grandes conquistas.



A trajetória de Flávia começou longe do glamour do marketing. “Como qualquer jovem da periferia, meu direcionamento era simples: conseguir um emprego para custear meus estudos, me formar e ter um salário melhor”, relembra. Ela iniciou sua carreira no telemarketing, cursou Recursos Humanos e Administração, e trabalhou como CLT no setor de RH de algumas empresas. Mas algo ainda não encaixava.



Foi então que Flávia decidiu perseguir seu sonho de infância: o jornalismo. Durante os quatro anos de curso, ela trabalhou em diversos veículos de comunicação, passando pelo impresso, digital, rádio e TV. Após se formar, especializou-se em comunicação e marketing, áreas que a levaram a explorar novos horizontes. “Descobri que o jornalismo não me faria conquistar a independência profissional e financeira que eu tanto queria”, confessa.

Em 2017, Flávia decidiu mergulhar de cabeça no marketing digital, atendendo inicialmente empresas de cosméticos, estética e beleza. Com o aumento da demanda por serviços de comunicação, ela ampliou seus conhecimentos, incluindo em seu currículo formações em estratégia e performance, produção audiovisual, gestão de mídias, gestão de imagem e reputação, entre outras.

Mas foi em 2022 que Flávia deu um salto audacioso: fundou a Agência Attend, uma empresa que já nasceu com um propósito claro: oferecer atendimento personalizado e estratégias sob medida para cada cliente. “Um dia, um possível cliente me disse: ‘Flávia, não quero mais agência, eles não fazem o que eu preciso e parece que sou só mais um lá’. Aquilo me marcou”, conta. Foi com essa inquietação que ela decidiu criar a Attend, assumindo sozinha o primeiro contrato com uma empresa de médio porte. “Assinei o primeiro contrato com uma empresa com um faturamento de mais de 1 milhão de por ano”, revela.



A pandemia foi um divisor de águas na carreira de Flávia. Em meio ao caos global, ela aceitou o desafio de reposicionar uma rede de clínicas de ortopedia e medicina da dor. “Aceitei o desafio e, de 2019 a 2022, participei ativamente como Head de Marketing de um dos grupos de maior sucesso em São Paulo”, relata. Esse case foi crucial para que ela se visse não apenas como consultora, mas como empreendedora.



Hoje, como CEO da Attend, Flávia lidera uma equipe de experts, mas mantém um olhar atento a cada detalhe. “Prezo pela qualidade e a personalização do atendimento. Nada substitui o olhar do fundador”, afirma. A agência, que começou com foco em marketing médico e empresarial, hoje atende diversos nichos, como construtoras, bancos digitais e até outras agências.

Olhando para o futuro, Flávia enxerga a Inteligência Artificial como uma das principais tendências do mercado. “Em breve, lançaremos uma plataforma de IA direcionada para agências, produtores de conteúdo e gestores de tráfego. Só posso falar isso por enquanto”, adianta, com entusiasmo.

Para Flávia, as vidas profissional e pessoal estão interligadas. “Me considero em processo de realização dos meus objetivos e sonhos. Afinal, acredito que todo empreendedor vê a vida profissional como uma extensão do pessoal”, reflete.

Com uma trajetória marcada por superação e inovação, Flávia Bernardino prova que, com coragem e determinação, é possível transformar sonhos em realidade. E a Agência Attend, fruto dessa jornada, segue crescendo, sempre com um olhar atento às necessidades do mercado e, principalmente, aos desejos de seus clientes.