Dra. Patrícia Rocha recebe 'Título de Doutora Honoris Causa' pela WCU

Em uma noite repleta de emoção e reconhecimento, a Dra. Patrícia Moura Rocha recebeu o prestigiado título de Doutora Honoris Causa em Ciências Médicas pela World Christian University (WCU). A cerimônia, realizada no Auditório Parlamundi da LBV, em Brasília, destacou suas contribuições excepcionais na oftalmologia, especialmente na área de blefaroplastia a laser.



Dedicada à inovação e ao aprimoramento contínuo, a Dra. Patrícia é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular e diretora da Clínica Códigos da Beleza. Seu trabalho tem sido referência no Brasil, trazendo modernidade e excelência para os tratamentos oftalmológicos e estéticos.



Ao receber a honraria, a médica expressou sua emoção com palavras inspiradoras:"Receber o título de Doutor Honoris Causa em Ciências Médicas foi, sem dúvida, um dos momentos mais marcantes da minha vida. Esse reconhecimento representa muito mais do que uma conquista profissional; ele simboliza toda a dedicação, os desafios superados e o amor que sempre coloquei na medicina. É a validação de anos de estudo e compromisso com a medicina e meus pacientes, mas também um lembrete de que cada passo dessa jornada valeu a pena".



A cerimônia se tornou ainda mais especial pelo fato de seu esposo, Dr. Adriano Rocha, também ter sido agraciado com o título de Doutor Honoris Causa. O casal, que trilhou uma jornada de esforço e dedicação à medicina, celebrou juntos essa conquista histórica. "E o que tornou essa honraria ainda mais especial foi poder compartilhá-la ao lado do meu esposo. Ter alguém que sempre esteve comigo, apoiando cada escolha e cada desafio, dividindo esse momento de celebração, tornou tudo ainda mais significativo. Não foi apenas um reconhecimento individual, mas uma coroação de um caminho trilhado com esforço, parceria e propósito".



Com uma carreira marcada pelo pioneirismo, a Dra. Patrícia Rocha reforçou seu compromisso com a medicina e seus pacientes: "Esse título me emociona porque reforça o porquê de eu ter escolhido a medicina: para transformar vidas, para inovar, para ensinar e para aprender todos os dias. Mais do que uma homenagem, ele é um combustível para continuar fazendo o que amo, com ainda mais dedicação e responsabilidade. Sinto-me profundamente honrada e grata, e espero que essa conquista possa inspirar outros médicos a nunca desistirem de seus sonhos".



A homenagem reafirma a importância de sua atuação e impacto na área médica, consolidando a Dra. Patrícia como uma referência no Brasil. Seu trabalho segue inspirando novas gerações de profissionais da saúde a perseguirem a excelência e inovação.