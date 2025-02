Assess Dip Experience 2025: Imersão em Direito Previdenciário acontece em SP

O encontro irá debater estratégias de gestão, inovação e o impacto das novas tecnologias na prática jurídica previdenciária

Nos dias 25 e 26 de abril de 2025, advogados e profissionais do Direito Previdenciário terão a oportunidade de se reunir em São Paulo para o Assess Dip Experience, um evento criado para compartilhar conhecimentos, debater desafios da profissão e explorar novas possibilidades na área. O encontro acontecerá na Rua Dr. Bacelar, 1043, Vila Clementino, e promete dois dias intensos de aprendizado e troca de experiências.

O objetivo do evento é oferecer um espaço onde os participantes possam discutir não apenas a concessão de benefícios previdenciários, mas também temas que fazem parte do dia a dia da advocacia. Entre os assuntos abordados, estarão a gestão eficiente dos escritórios, a organização financeira para manter a estabilidade do negócio e estratégias para captar clientes com ética e transparência. Além disso, haverá conversas sobre como tornar a atuação judicial mais assertiva, antecipação de honorários e o impacto das novas tecnologias, especialmente a inteligência artificial, na rotina da advocacia previdenciária.

O evento contará com a participação do Dr. Ismael Corrêa, advogado com quase três décadas de atuação no Direito Previdenciário. Com experiência em milhares de processos e um histórico de formação de advogados na área, ele estará presente para compartilhar sua trajetória, os desafios enfrentados ao longo dos anos e as mudanças no setor.

Os interessados poderão escolher entre duas modalidades de participação. A opção Experiência Completa garante uma vivência mais imersiva, com acesso ao evento presencialmente, assentos reservados, credenciamento VIP e um almoço especial com o palestrante, proporcionando um contato mais próximo com os profissionais que conduzirão as discussões. Já a opção Experiência Essencial oferece acesso ao evento presencialmente, garantindo participação em todas as palestras e momentos de networking.

Independentemente da escolha, a proposta do evento é que cada participante saia com uma nova visão sobre a profissão e ferramentas para aprimorar sua atuação no mercado.

SERVIÇO:

? Evento: Assess Dip Experience

? Data: 25 e 26 de abril de 2025

? Local: Rua Dr. Bacelar, 1043, Vila Clementino, São Paulo/SP

? Modalidades: Experiência Completa (com credenciamento VIP e almoço especial) e Experiência Essencial

? Inscrições: Vagas limitadas