Confira exercícios para entrar em forma sem sair de casa

A rotina de uma mãe grávida ou com recém-nascido é muito desafiadora. Muitas mulheres acabam abdicando de cuidar de si para se doar por inteiro à maternidade. Na maioria dos casos, o cansaço e falta de tempo acabam tomando conta da vontade de se cuidar.

Mas, nem tudo está perdido. Para quem tem uma rotina corrida e cansativa, ainda há esperança ao fim do túnel: é possível se exercitar de casa sem precisar de materiais. O treino consiste, basicamente, em utilizar o peso do próprio corpo.

Personal trainner que acompanha diversas famosas, Cássio Fidlay lista abaixo alguns exercícios básicos, multiarticulares, que podem ser feitos em casa com o peso do corpo e podem salvar a rotina de exercícios das mamães. Esse tipo de treino mantém o condicionamento e faz com que a mãe fique em forma em casa sem precisar sair de casa:

Agachamento livre, Afundo, Avanç, Agachamento búlgaro, Elevação pélvica, Elevação pélvica com os pé na cadeira, Elevação pélvica unilateral, Agachamento com desenvolvimento, Desenvolvimento c/carga extra, Flexão de braços, Prancha c/cotovelo, Canoa isometria e/ou dinâmico, Abdominais (diversos), Aeróbios estáticos (skipping, polichinelo, pular corda e escalador).