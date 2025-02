Kaiut Yoga inaugura novo centro em São Paulo e atrai atenção global

A expansão do método Kaiut Yoga ganha chega a um novo patamar com a inauguração de um espaço moderno e estruturado no Jardim América, em São Paulo. Com uma abordagem cientificamente embasada e uma crescente influência internacional, as empresas de Francisco Kaiut e seu filho, Ravi Kaiut, estão entre as mais importantes nos Estados Unidos e são responsáveis por atrair um grande número de estrangeiros para a capital paulista, chamando a atenção da sociedade e de líderes políticos locais. A inauguração, que será realizada no dia 22 de fevereiro, vai contar com a presença de 40 alunos estrangeiros vindos dos Estados Unidos, Austrália, África do Sul e Europa, além de praticantes brasileiros que acompanham o método há anos e especialistas.

O método Kaiut Yoga é um sistema inovador que adapta princípios tradicionais do yoga às demandas do corpo moderno, promovendo longevidade e bem-estar através de práticas acessíveis e terapêuticas. O método não apenas transforma vidas, mas também atrai a atenção de especialistas e pesquisadores dedicados ao estudo dos impactos da prática na saúde física e mental. Atualmente, o Kaiut Yoga conta com mais de 500 alunos registrados, com 250 praticantes ativos que frequentam as aulas semanalmente, alguns até 13 vezes por semana. O novo espaço em São Paulo foi projetado para oferecer uma experiência imersiva e aprofundada no método, contando com equipamentos desenvolvidos especificamente para a prática terapêutica. A inauguração simboliza um passo essencial na consolidação do Kaiut Yoga como uma referência global em pesquisa e bem-estar.



A sede de São Paulo substitui o antigo Ateliê Kaiut Yoga, um espaço menor que recebeu alunos durante dois anos. O novo ambiente foi pensado para proporcionar uma experiência completa, permitindo um aprofundamento na prática e na interação entre alunos e professores. Francisco Kaiut, professor de yoga, quiroprata e criador do método, retorna às salas de aula regulares depois de anos expandindo a prática internacionalmente, com escolas licenciadas nos Estados Unidos e formações de professores na Europa. Agora, ele dedica sua experiência ao aprimoramento do método diretamente com os alunos.

A solenidade de inauguração contará com a presença de importantes profissionais da medicina e da neurociência que contribuem ativamente para os estudos do método Kaiut. Entre os especialistas estão o Dr. Vinícius Calesso, médico cardiologista, e a Dra. Elodia Ávila, médica cirurgiã plástica, ambos integrantes de grupos de pesquisa entre superdotados, e o Dr. Luiz Felipe Carvalho, ortopedista e cirurgião pioneiro em cirurgia com células-tronco no Brasil, que investiga a relação entre práticas corporais e recuperação celular.

Também estará presente o neurocientista e pós-PhD Dr. Fabiano de Abreu Agrela, líder de pesquisas do grupo Kaiut, que detém o registro oficial de maior QI do Brasil, com teste validado pelo Conselho Federal de Psicologia. Outro nome de destaque e também diagnosticado com superdotação, é o Dr. Flávio Henrique, médico psiquiatra e pesquisador que integra os estudos sobre os benefícios da prática do yoga na regulação do sistema nervoso.



Entre os palestrantes confirmados estão o Dr. Paulo Camiz, geriatra, clínico geral e professor, a Dra. Lu Costa, médica especializada em medicina interna e doutora em endocrinologia, além de Edvaldo Pereira Lima, story coach de vida e carreira e o ilustre Antonio Kaiut, Especialista em saúde natural e longevidade, pai do Francisco Kaiut, que compartilharão insights valiosos sobre os impactos das práticas do Kaiut Yoga na saúde, longevidade e bem-estar. Também tem o pesquisador Dr. Roberto Yano, médico cardiologista que, junto com Dr. Fabiano de Abreu Agrela, alertou sobre a Covid-19 e a memória prejudicada, sendo precursores neste alerta. Dr. Roberto Yano tem o prêmio iBest como cardiologista mais seguido do país.



Esses profissionais fazem parte do Projeto Gifted, iniciativa de pesquisa vinculada ao CPAH - Centro de Pesquisa e Análises Heráclito, que fornece suporte científico aos estudos conduzidos pelo Instituto Kaiut. Ravi Kaiut, pesquisador do grupo, desempenha um papel essencial na coordenação dos estudos sobre os impactos do yoga na neuroplasticidade e no equilíbrio do sistema nervoso.

Sessão de autógrafos

Para marcar esse momento, a ocasião também será celebrada com o lançamento do livro "Viagem ao Coração da Dor", que narra a trajetória de Francisco Kaiut e o surgimento do método. O evento terá uma sessão de autógrafos e bate-papos sobre longevidade e os fundamentos do Kaiut Yoga.



A relevância do método Kaiut Yoga ultrapassa os limites das salas de prática e se estabelece como uma referência científica e terapêutica. Com uma influência crescente nos Estados Unidos, suas iniciativas têm atraído a atenção de pesquisadores, políticos e empresários interessados em promover soluções eficazes para saúde e bem-estar. A inauguração do novo espaço simboliza não apenas uma nova fase para a prática do yoga no Brasil, mas também um marco na integração entre pesquisa científica, medicina e qualidade de vida, consolidando o Kaiut Yoga como um dos métodos mais influentes da atualidade.